Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame

Cher wurde in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Zendaya hielt nicht nur eine Lobesrede auf die Musikikone, sondern zollte ihr auch mit einem besonderen Vintagelook von Designer Bob Mackie Tribut.

Musikikone Cher (78) wurde am 19. Oktober in die Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio aufgenommen. Schauspielerin Zendaya (28) hatte die Ehre, die Einweihungsrede für die legendäre Sängerin zu halten - und zollte ihr dabei mit einem ganz besonderen Outfit Tribut.

Laut Zendayas langjährigem Stylisten Law Roach entschieden sich die beiden für ein Vintagestück aus der Herbstkollektion 2001 von Bob Mackie (84), die den Titel "Foreign Intrigue" trug. Bob Mackie ist der kreative Kopf hinter vielen von Chers legendärsten Outfits.

Lesen Sie auch

Zendaya trug einen weißen Satin-Trenchcoat und darunter ein quasi hüllenloses Kleid, bestehend aus einem schimmernden, mit glitzernden goldenen Perlen besetzten Body mit Cut-outs. Dazu kombinierte die 28-Jährige goldene Louboutin-Heels, ihre Haare trug sie ganz Cher-like lang und geglättet.

Designer Bob Mackie teilte die Fotos von Zendaya auf seinem Account und gab weitere besondere Details zu dem Look preis: Es handele sich um einen "Satin-Trenchcoat aus weißer Seide, mit dramatischem Kragen und Bündchen, bestickt in Gold- und Diamant-Signalhornperlen" sowie ein "Halfterkleid mit Nackt-Illusion, komplett handbestickt mit Gold, Diamant und irisierenden Hornperlen und Aurora-Borialussteinen".

Cher und Bob Mackie verbindet eine lange Geschichte

Bob Mackie ist das Genie hinter zahlreichen von Chers unvergesslichsten Looks der vergangenen Jahrzehnte, die beiden verbindet eine lange und enge Beziehung: Erstmals kleidete der Designer die Sängerin 1967 für eine TV-Show ein. Einer der berühmtesten Looks ist Chers "nacktes" Met-Gala-Outfit aus dem Jahr 1974. 1986 war er für Chers freizügigen Zickzack-Look aus Federn und Pailletten bei der Oscar-Verleihung verantwortlich. "Wenn ich mir seine Entwürfe und Kostüme im Laufe meiner Karriere ansehe, werde ich immer wieder daran erinnert, dass das Talent und der Einfluss, den Bob Mackie auf mich hatte, einfach unermesslich sind", sagte Cher kürzlich gegenüber "Harper's Bazaar".

Zwei von Chers berühmten Looks von Bob Mackie werden derzeit zudem im Rahmen einer Ausstellung der Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland ausgestellt. Cher selbst trug zu der besonderen Veranstaltung allerdings keinen Look von Bob Mackie: Die Sängerin entschied sich für ein Leder-Outfit des Labels Chrome Hearts und war damit im Partnerlook mit Sängerin Dua Lipa (29), die gemeinsam mit ihr auf der Bühne ihren Hit "Believe" performte.

Zu den weiteren neuen Mitgliedern der Rock and Roll Hall of Fame gehören Mary J. Blige (53), Kool & The Gang, Ozzy Osbourne (75), A Tribe Called Quest, Peter Frampton (74), Foreigner und die Dave Matthews Band.