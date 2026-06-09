Rock am Ring: Rekordstart beim Vorverkauf für 2027

Rock am Ring blickt auf eine erfolgreiche Ausgabe 2026 zurück und startet schon für das nächste Jahr durch: Der Vorverkauf für 2027 ist der schnellste in der bisherigen Festivalgeschichte.
Rekordstart für Rock am Ring: Der Vorverkauf für die Ausgabe des nächsten Jahres ist laut Veranstalter PRK DreamHaus der bislang erfolgreichste in der Geschichte des Festivals - nie zuvor konnten die Tickets so schnell verkauft werden. Innerhalb der ersten Stunde sicherten sich mehr als 48.000 Fans ihre Weekend-Tickets für das beliebte Open-Air-Festival.