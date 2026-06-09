Rock am Ring: Rekordstart beim Vorverkauf für 2027

Rock am Ring blickt auf eine erfolgreiche Ausgabe 2026 zurück und startet schon für das nächste Jahr durch: Der Vorverkauf für 2027 ist der schnellste in der bisherigen Festivalgeschichte.

Rekordstart für Rock am Ring: Der Vorverkauf für die Ausgabe des nächsten Jahres ist laut Veranstalter PRK DreamHaus der bislang erfolgreichste in der Geschichte des Festivals - nie zuvor konnten die Tickets so schnell verkauft werden. Innerhalb der ersten Stunde sicherten sich mehr als 48.000 Fans ihre Weekend-Tickets für das beliebte Open-Air-Festival.

Dass der Andrang so gewaltig ausfiel, könnte auch mit einem Bandnamen zu tun haben, der bereits während des laufenden Festivals 2026 bekannt gegeben wurde: Die Cali-Punk-Rocker von Blink-182 werden 2027 erstmals in ihrer Bandgeschichte bei Rock am Ring auftreten - ein Debüt, das sich das Publikum laut Veranstalter schon seit Jahren wünschen soll.

Pop-Punk-Ikonen feiern Nürburgring-Premiere

Mark Hoppus (54), Tom DeLonge (50) und Travis Barker (50) sind schon seit Jahrzehnten Ikonen des Pop-Punk-Genres. Mit Hits wie "All The Small Things", "What's My Age Again?" oder "First Date" haben blink-182 eine ganze Generation an Hörerinnen und Hörern geprägt. Der Auftritt auf der Utopia Stage am Nürburgring wird damit zu einer der meistgewünschten Premieren in der Festivalgeschichte. Wie für die Zwillingsfestivals üblich, werden die drei Musiker zeitversetzt auch bei Rock im Park auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg spielen.

Erfolgreiche Zwillingsfestivals 2026

Die Zahlen des Vorverkaufs passen zum Bild eines Festivals, das sich 2026 auf allen Ebenen steigern konnte. Laut Veranstalter waren die 90.000 Weekend-Tickets für Rock am Ring so früh wie nie zuvor vergriffen. Auch Rock im Park - die Schwesterveranstaltung auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg - wurde noch im April in Rekordzeit ausverkauft. "Bereits im Oktober waren sämtliche Weekend-Tickets sowie die Tagestickets für Samstag und Sonntag vergriffen, nun sind auch die letzten Tagestickets für den Freitag ausverkauft", hieß es in einem Statement des Veranstalters von Anfang Mai.

Rock am Ring und Rock im Park 2027 finden vom 4. bis 6. Juni statt.