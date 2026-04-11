Verona Pooth hat während ihres Familienurlaubs in Österreich verraten, dass es für sie bald nach Dubai zurückgeht. Nach der Eskalation im Nahen Osten ist laut Pooth die Lage dort ruhig "und der Alltag läuft ganz normal weiter".

Verona Pooth (57) hat sich bei Instagram bei ihren Fans gemeldet und in einer Story verraten, dass sie nach Dubai zurückkehren wird. Noch zeigte sich die Ehefrau von Franjo Pooth (56) in dem Clip im österreichischen Promi-Hotel Stanglwirt, in dem sie eine "Traumzeit" mit ihrem Mann und Sohn Rocco (14) verbringe. Doch sie freue sich "wahnsinnig, denn ich habe gerade meinen Flug bestätigt gekriegt. Und zwar fliege ich jetzt zurück nach Dubai", erklärte die 57-Jährige. Es sei ein so schönes Gefühl, wieder nach Hause zu kommen.

Verona Pooth: "Die Lage ist ruhig" "Ich lebe da zwar erst seit sechs Monaten, aber ich fühle mich da wirklich zu Hause", führte Pooth aus. "Rocco und ich vermissen es sehr, Franjo auch, der muss ja immer viel switchen, weil sein Job in Deutschland ist. Ich freue mich so drauf, ich liebe Dubai." Auf eine Fan-Frage, ob Dubai derzeit nicht gefährlich sei, antwortete die TV-Persönlichkeit: "Nein, aktuell gilt Dubai nicht als gefährlich. Die Lage ist ruhig und der Alltag läuft ganz normal weiter."

Rocco hatte sich zum Zeitpunkt der Eskalation im Nahen Osten in Dubai aufgehalten. Mit der Verschärfung der Lage in der Region und der damit einhergehenden Streichung zahlreicher Flüge saß der Teenager in der Metropole am Persischen Golf fest. Der 14-Jährige war dabei nicht auf sich allein gestellt: Louisa, die Freundin seines älteren Bruders Diego (22), sowie die Eltern eines Freundes kümmerten sich vor Ort um ihn. Doch als die Lage eskalierte, entschied Franjo Pooth, zu ihm zu reisen und ihn nach Deutschland zu begleiten. Nach dem Trip der beiden über mehrere Länder hinweg kamen sie Anfang März dort wieder an.

Anschließend bedankte sich Verona Pooth bei Instagram für "die lieben Nachrichten und die große Unterstützung" auf der Plattform. "In den letzten Tagen habe ich wieder einmal gespürt, wie wahr ein alter Satz ist: Geteiltes Leid wird leichter - und geteilte Freude verdoppelt sich", schrieb die zweifache Mutter. "Die Erleichterung, die Freude und dieses Gefühl, wenn man sich endlich wieder in den Armen hält, lassen sich kaum in Worte fassen. In solchen Momenten wird einem wieder klar, dass Familie am Ende immer das Wichtigste ist."