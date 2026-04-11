Verona Pooth hat während ihres Familienurlaubs in Österreich verraten, dass es für sie bald nach Dubai zurückgeht. Nach der Eskalation im Nahen Osten ist laut Pooth die Lage dort ruhig "und der Alltag läuft ganz normal weiter".
Verona Pooth (57) hat sich bei Instagram bei ihren Fans gemeldet und in einer Story verraten, dass sie nach Dubai zurückkehren wird. Noch zeigte sich die Ehefrau von Franjo Pooth (56) in dem Clip im österreichischen Promi-Hotel Stanglwirt, in dem sie eine "Traumzeit" mit ihrem Mann und Sohn Rocco (14) verbringe. Doch sie freue sich "wahnsinnig, denn ich habe gerade meinen Flug bestätigt gekriegt. Und zwar fliege ich jetzt zurück nach Dubai", erklärte die 57-Jährige. Es sei ein so schönes Gefühl, wieder nach Hause zu kommen.