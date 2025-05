Roboterwettbewerb für Kinder und Jugendliche: Wer hat den besten Roboter programmiert? – Event in Stuttgart

Die World Robot Olympiad findet am Samstag, 10. Mai, am Königin-Katharina-Stift statt. 36 Teams aus der Region treten gegeneinander an, weil sie sich für das Deutschlandfinale in Dortmund qualifizieren wollen.

Technikbegeisterte Kinder und Jugendliche treten am Samstag, 10. Mai, bei dem Roboterwettbewerb World Robot Olympiad im Stuttgarter Königin-Katharina-Stift gegeneinander an. Insgesamt treffen 36 Teams aus der Region Stuttgart aufeinander. Ihr Ziel ist, sich für das Deutschlandfinale Ende Juni in Dortmund zu qualifizieren. Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein internationaler Wettbewerb für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 22 Jahren. Diese arbeiten zu zweit oder zu dritt im Team an wechselnden Aufgaben, Coaches unterstützen sie.

„Der Wettbewerb fördert nicht nur technisches Wissen, sondern auch soziale Kompetenzen durch Teamarbeit und kreatives Problemlösen“, heißt es in einer Mitteilung. Der Wettbewerb am Samstag in Stuttgart wird in drei Altersklassen ausgetragen. Die Teams programmieren kleine Roboter, die auf einem Parcours verschiedene Aufgaben lösen müssen, wie das Sortieren von Objekten oder das Erkennen von Farben. In der Regel haben sich die Teams mehrere Monate im Voraus auf diese bekannte Aufgabe vorbereitet – hinzu kommt am Wettbewerbstag eine Tagesaufgabe, die sie nicht kennen und lösen müssen. Wer in der Saison- und Tagesaufgabe die meisten Punkte erzielt, gewinnt den Wettbewerb.

Das Königin-Katharina-Stift organisiert den Stuttgarter Wettbewerb, insgesamt gibt es 55 dieser Entscheide in Deutschland. Der Verein Technik begeistert koordiniert diese. Das Europafinale findet in Slowenien statt, das Weltfinale in Singapur. Die Veranstaltung in Stuttgart ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Beginn ist um 9.15 Uhr, die Siegerehrung ist um 17.50 Uhr angesetzt. Weitere Infos gibt es hier: www.wro2025.de.