Robin Williams Tochter kritisiert KI-Fakes ihres Vaters

Robin Williams' Tochter Zelda wehrt sich mit deutlichen Worten gegen Fake-Videos, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Sie erhalte zahlreiche Clips, die ihren toten Vater zeigen sollen. Die Inhalte nennt sie "ekelhaft und widerlich".
Der große Komiker und Hollywoodstar Robin Williams (1951-2014) verstarb 2014. Elf Jahre nach seinem Tod berichtet seine Tochter Zelda Williams (36), selbst eine erfolgreiche Hollywood-Regisseurin, dass sie immer wieder KI-Fakes ihres Vaters zugeschickt bekommt. Sie ruft dazu auf, das zu unterlassen, und teilt im gleichen Atemzug hart gegen KI-Videos berühmter Persönlichkeiten aus.