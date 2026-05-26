Robin Gosens: Ex-Nationalspieler wird WM-Experte für die ARD

Er fährt zwar nicht mit zur WM, ist aber dennoch mittendrin: Fußballer Robin Gosens steigt als ARD-Experte für das Turnier ein.
Der nach wie vor aktive Fußballprofi Robin Gosens (31) hat für den Verlauf der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA einen neuen Job an Land gezogen. Der Kicker des AC Florenz, der bislang auf 24 Einsätze für die Deutsche Nationalmannschaft kommt, von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) jedoch nicht in den WM-Kader berufen worden ist, fungiert ab dem 12. Juni als Experte für das Team der ARD.