8 Roberto Massimo erzielte sein erstes Tor für den VfB Stuttgart. Foto: imago images

Beim 3:1 gegen die TSG Hoffenheim erzielt Roberto Massimo sein Premierentor im Trikot des VfB Stuttgart – und postet danach eine Liebeserklärung an den Verein.















Link kopiert

Stuttgart - Im Landesduell zwischen dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim läuft die 81. Minute. Roberto Massimo fasst sich ein Herz, versucht sich an einem flachen Rechtsschuss ins lange Eck – und versetzt das Stadion in Bad Cannstatt in Ekstase. Auch bei Massimo selbst kennt der Jubel keine Grenzen – hat der Youngster im Trikot mit dem Brustring doch endlich sein lang ersehntes Premierentor für die Weiß-Roten erzielt.

Lesen Sie hier die Einzelkritik: So schlugen sich die VfB-Profis gegen die TSG

Es war das zwischenzeitliche 3:0 für die Schwaben – und die Entscheidung in der Partie gegen die Kraichgauer. Nach dem 3:1-Erfolg meldete sich der 20-Jährige bei Instagram zu Wort, ließ seinen Emotionen freien Lauf und schickte zugleich eine Liebeserklärung an den VfB Stuttgart hinterher: „Here we go“, postete Massimo am Samstagabend und fügte an: „Endlich mein erstes Tor für diesen geilen Club!“

Worte, die alle VfB-Fans sicher sehr gerne hören werden.

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.