Robert Redford ist tot: Scarlett Johansson trauert um Pferdeflüsterer

Auch Scarlett Johansson trauert um Robert Redford, der im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Sie würdigt ihren "Der Pferdeflüsterer"-Co-Star als prägenden Mentor ihrer Karriere.
Scarlett Johansson (40) findet bewegende Worte für eine verstorbene Filmlegende. Nach dem Tod von Robert Redford am Dienstag im Alter von 89 Jahren würdigt die Schauspielerin ihren einstigen Regisseur und Co-Star als wegweisenden Mentor. "Bob hat mir gezeigt, was Schauspielerei sein kann", erklärt sie in einem Statement gegenüber "Entertainment Weekly".