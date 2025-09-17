Robert Redford ist tot: Scarlett Johansson trauert um Pferdeflüsterer

Auch Scarlett Johansson trauert um Robert Redford, der im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Sie würdigt ihren "Der Pferdeflüsterer"-Co-Star als prägenden Mentor ihrer Karriere.

Scarlett Johansson (40) findet bewegende Worte für eine verstorbene Filmlegende. Nach dem Tod von Robert Redford am Dienstag im Alter von 89 Jahren würdigt die Schauspielerin ihren einstigen Regisseur und Co-Star als wegweisenden Mentor. "Bob hat mir gezeigt, was Schauspielerei sein kann", erklärt sie in einem Statement gegenüber "Entertainment Weekly".

Die Zusammenarbeit der beiden liegt fast drei Jahrzehnte zurück. Redford, der auch als Produzent des Films fungierte, besetzte Johansson 1996 im Alter von nur elf Jahren für "Der Pferdeflüsterer" - eine Entscheidung, die ihre Laufbahn nachhaltig prägen sollte. Als der Film 1998 in die Kinos kam, war die heute gefragte Hollywood-Darstellerin gerade 13 Jahre alt.

Geduld und Hingabe am Set

Was Johansson bis heute beeindruckt, ist Redfords Arbeitsweise mit ihr als Kinderdarstellerin. "Vor jeder Szene nahm er sich die Zeit, mit mir zu sprechen und alle Wendungen durchzugehen, die meine Figur bis zu diesem Punkt in der Geschichte durchlebt hatte", erinnert sie sich. Trotz des oft hektischen Drehalltags habe sie stets gespürt, dass er alle Zeit der Welt für ihre gemeinsame Arbeit hatte.

Der Oscar-nominierte Regisseur schuf laut Johansson "eine Atmosphäre am Set, die ruhig und kostbar war - ein Ort, an dem Schauspieler Entdeckungen machen konnten". Diese Erfahrung habe sie dazu inspiriert, die Möglichkeiten der Schauspielerei zu erkunden.

Redfords Vermächtnis bei Sundance

Besonders würdigt Johansson auch Redfords Engagement für den Nachwuchs. "Dieselbe Großzügigkeit und Liebe zur Kunst inspirierte Bob dazu, Sundance zu erschaffen - einen Ort, wo Filmemacher voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren", so die Schauspielerin. Das renommierte Filmfestival gilt bis heute als wichtige Plattform für Independent-Filme.

Ihr Dank gilt einem Mann, der Generationen von Künstlern geprägt hat: "Bob, danke für dein Vertrauen in mich und für deine Anmut und Führung. Du hast so viele Künstler inspiriert, mich eingeschlossen, tiefer zu gehen und kreative Grenzen zu überschreiten."