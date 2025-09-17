Robert Redford: Donald Trump und Meryl Streep kondolieren

Hollywood-Legende Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Schauspielkollegen und Stars kondolieren mit bewegenden Worten.
Nach dem Tod von Robert Redford (1936-2025) haben sich zahlreiche Stars und Hollywood-Größen zu Wort gemeldet, in sozialen Netzwerken ihr Beileid ausgedrückt und an den verstorbenen Schauspielstar, Regisseur und Mitbegründer des Sundance Film Festivals erinnert. Redford war im Alter von 89 Jahren friedlich im Schlaf gestorben, wie eine Publizistin der "New York Times" bestätigt hatte.