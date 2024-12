Robert Pattinson kehrt später zurück: Durchaus üblich: DC-Chef erklärt Verschiebung von The Batman 2

"The Batman 2" mit Robert Pattinson kommt erst 2027 in die Kinos. DC-Studios-Mastermind James Gunn verteidigt die Verzögerung, indem er auf etliche beliebte Sequels verweist, die ebenfalls auch sich warten ließen. Doch sein Vergleich hinkt.

Statt 2. Oktober 2026 erst am 1. Oktober 2027 - vor wenigen Tagen schockierten Warner Bros. und DC Studios die Fans von "The Batman". Die Fortsetzung mit Robert Pattinson (38) als dunkler Ritter wird um ein Jahr verschoben. Damit verlängert sich die ohnehin happige Wartezeit auf "The Batman 2" auf fünf Jahre. Pattinsons erster Auftritt als Fledermausmann datiert von 2022.

Mit James Gunn (58) hat sich nun der kreative Kopf der DC Studios zu Wort gemeldet, um die Verzögerung zu rechtfertigen. "Fairerweise muss man sagen, dass ein Abstand von 5 Jahren oder mehr bei Fortsetzungen durchaus üblich ist", schrieb der "Guardians of the Galaxy"-Regisseur auf Threads.

Lesen Sie auch

"Avatar" und "Top Gun" als Vergleich

Als Beispiele zieht der Filmemacher etliche bekannte Werke heran, deren Sequel länger auf sich warten ließen. So lagen sieben Jahre zwischen "Alien" (1979) und "Aliens" (1986), genauso wie zwischen "Terminator" (1984) und "Terminator 2" (1991). Zwischen den beiden "Avatar"-Filmen waren es 13 Jahre, 14 Jahre zwischen die "Unglaublichen" und seiner Fortsetzung. Und bei "Top Gun" dauerte es ganze 36 Jahre bis zu einem Sequel.

Auch seine eigenen Filme erwähnt James Gunn. Zwischen dem zweiten und dritten Teil von "Guardians of the Galaxy" haben sieben Jahre gelegen. Was er nicht schreibt: von Teil eins bis zwei gab es nur drei Jahre Wartezeit.

Darum hinkt James Gunns Vergleich

Doch James Gunns Analogie von "The Batman" mit den genannten Reihen geht nicht ganz auf. Bei "Alien", "Terminator" und Co. handelte es sich nicht um Filme, die von Anfang an als Startpunkt eines Franchises angelegt waren.

"The Batman" hingegen war schon immer als Auftakt einer Reihe geplant, am Ende brachte sich der Joker als Schurke für die Fortsetzung in Stellung. Auf diesen Sachverhalt weisen den DC-Boss auch einige Follower bei Threads hin. Und bei "Guardians of the Galaxy" überbrückten die Gastauftritte der Helden in den letzten beiden "Avengers"-Filmen die Wartezeit.

In seiner Einordnung lieferte James Gunn also keine Erklärung für die Verzögerung für "The Batman 2". Die gab er schon kurz zuvor, ebenfalls via Threads. Bei dem Mikroblogging-Dienst verkündete er, dass noch kein Drehbuch für das Sequel vorläge. Matt Reeves (58) gebe aber sein Bestes, um eine gute Fortsetzung seines Superheldenfilms zu liefern.

Wie lange es für ein gutes Skript brauche, könne laut James Gunn niemand sagen. Und wenn das einmal fertig ist, dauere Vorbereitung, Dreh und Nachbearbeitung bei einem großen Film nochmal zwei Jahre, so der Blockbuster-erfahrene Regisseur.