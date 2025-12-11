Robert Koch Institut: Grippewelle hat Ende November begonnen

Die Grippewelle trifft Deutschland dieses Jahr etwas früher. Gleichzeitig liegen viele mit Covid-19 oder einer Erkältung im Bett. Unüblich ist das Gesamtniveau der Erkrankungen nicht.
Die Grippewelle hat in Deutschland begonnen. Den Beginn datiert das Robert Koch-Institut (RKI) seiner Definition zufolge rückblickend auf die Woche ab 24. November, wie es im aktuellen Bericht zu akuten Atemwegserkrankungen heißt. „Das ist zwei bis drei Wochen eher als in den beiden Vorjahren“, so die Experten. Aktuell zirkulierten vor allem Influenzaviren der Subtypen A(H3N2)- und A(H1N1)pdm09.