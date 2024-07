Robert Fellowes: Onkel von Prinz William und Prinz Harry ist gestorben

1 Robert Fellowes wurde 82 Jahre alt. Foto: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Prinz William und Prinz Harry trauern um ihren Onkel: Lord Robert Fellowes ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war mit Prinzessin Dianas Schwester verheiratet. "Ich bin sehr stolz darauf, sein Schwager gewesen zu sein", erklärt Dianas Bruder Charles Spencer in einem Statement.











Lord Robert Fellowes ist tot. Der Onkel von Prinz William und Prinz Harry ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war neun Jahre lang als Privatsekretär von Queen Elizabeth II. (1926-2022) tätig und war der Ehemann von Lady Jane Spencer (67), der Schwester von Prinzessin Diana (1961-1997). Dianas Bruder Charles Spencer (60) bestätigte Fellowes' Tod in einem Beitrag bei X und schrieb zu einem Bild eines Artikels der "The Times": "Mein wundervoller Schwager Robert ist nicht mehr unter uns. Er war ein absoluter Gentleman, in der besten Bedeutung dieses Wortes, ein Mann mit Humor, Weisheit und absoluter Integrität. Ich bin sehr stolz darauf, sein Schwager gewesen zu sein."