Robert Duvall ist tot: Bekannt aus „Der Pate“: Hollywood-Star mit 95 Jahren gestorben
Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Foto: AFP/GEOFF ROBINS

Er war bekannt aus Filmen wie „Der Pate“ oder „Apokalypse Now“. Nun ist der Hollywood-Schauspieler Robert Duvall im Alter von 95 Jahren gestorben.

Der aus Filmklassikern wie „Der Pate“ und „Apocalypse Now“ bekannte US-Schauspieler Robert Duvall ist tot. Wie seine Frau am Montag mitteilte, starb er am Sonntag im Alter von 95 Jahren. „Gestern haben wir von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit Abschied genommen“, erklärte Luciana Duvall. Ihr Mann sei „friedlich zu Hause eingeschlafen“.

 

Duvall erhielt einen Oscar als bester Schauspieler für seine Rolle als abgehalfteter Country-Sänger in dem Western „Comeback der Liebe“ und war sechs weitere Male für einen Oscar nominiert.

Im Laufe seiner sechs Jahrzehnte langen Karriere spielte er zahlreiche Haupt- und Nebenrollen und arbeitete zudem als Regisseur. Zu seinen bedeutendsten Rollen zählen der sanftmütige Mafia-Berater Tom Hagen in den ersten beiden Teilen von „Der Pate“ und der wahnsinnige Oberstleutnant William Kilgore im Vietnamkriegs-Epos „Apocalypse Now“ von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1979.

 