Er war bekannt aus Filmen wie „Der Pate“ oder „Apokalypse Now“. Nun ist der Hollywood-Schauspieler Robert Duvall im Alter von 95 Jahren gestorben.











Der aus Filmklassikern wie „Der Pate“ und „Apocalypse Now“ bekannte US-Schauspieler Robert Duvall ist tot. Wie seine Frau am Montag mitteilte, starb er am Sonntag im Alter von 95 Jahren. „Gestern haben wir von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit Abschied genommen“, erklärte Luciana Duvall. Ihr Mann sei „friedlich zu Hause eingeschlafen“.