Robert Downey Jr.: So vertieft: Marvel-Star brennt für Doctor Doom

Marvel-Fans in aller Welt fiebern "Avengers: Doomsday" entgegen. Es ist geplant, dass der fünfte "Avengers"-Film verhältnismäßig bald in den Kinos erscheint. Für das Frühjahr 2026 steht der Kinostart im Release-Kalender. Das Werk der "Avengers: Endgame"-Macher Joe (53) und Anthony Russo (55) bringt Marvel-Fans ein Wiedersehen mit dem ikonischen Iron-Man-Darsteller Robert Downey Jr. (59), der in "Doomsday" bekanntermaßen Bösewicht Doctor Doom verkörpern wird. Downey Jr. stecke jetzt bereits, kurz vor Beginn der Dreharbeiten, alles in seine kommende Rolle, haben die Co-Regisseure in einem neuen Interview verraten.

Robert Downey Jr. brennt für Doctor Doom

"Er ist so sehr in die Sache eingetaucht. Er ist so vertieft", sagte Joe Russo gegenüber "Entertainment Tonight" über Downeys Engagement für Doom. Der Marvel-Star der ersten Stunde, mit dem 2008 das große Marvel Cinematic Universe begann, schreibe "Hintergrundgeschichten" und bringe eigene "Kostümideen" ein.

Die zwei Filmemacher beschreiben es in dem Gespräch als einen "sehr intensiven Prozess war, den Charakter" von Doctor Doom mit Robert Downey Jr. zu entwickeln.

Auch Tom Holland und Benedict Cumberbatch in "Avengers 5" mit von der Partie

Es wird erwartet, dass die Dreharbeiten zu "Avengers: Doomsday" in Bälde beginnen werden. Denn nur so kann das geplante Release-Date am 29. April 2026 noch eingehalten werden. Bei "Avengers 5" handelt es sich um den nächsten Marvel-Film nach dem in diesem Sommer startenden "The Fantastic Four: First Steps" mit "The Mandalorian"-Star Pedro Pascal (49) und der unter anderem aus "Mission: Impossible - Fallout" bekannten Vanessa Kirby (36) in den Hauptrollen.

"Spider-Man"-Star Tom Holland (28) und "Doctor Strange" Benedict Cumberbatch (48) sollen ebenfalls in "Avengers: Doomsday" mitwirken. Captain-America-Darsteller Chris Evans (43) dementierte hingegen zuletzt sein Engagement, nachdem im Dezember entsprechende Gerüchte aufgekommen waren, die sogar der "Hollywood Reporter" bestätigt hatte.