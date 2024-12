Robert-Bosch-Gymnasium Gerlingen: Imageproblem – oder doch nur sinkende Schülerzahlen?

Unerwünschte Klientel Netteres Ambiente soll Drogendealer aus Park in Marbach vertreiben

Im Park am Bahnhof in Marbach am Neckar werden offenbar illegale Substanzen verkauft. Die Stadt im Landkreis Ludwigsburg will die Anlage nun aufwerten und hofft so, ein Gegenmittel gegen die unerwünschten Geschäfte gefunden zu haben.