Robert Aramayo: BAFTA-Überraschung feiert seinen Sieg mit der Familie

Robert Aramayo ist bei den BAFTAs als bester Hauptdarsteller geehrt worden. Der Schauspieler zeigte sich davon völlig überwältigt. Fast noch mehr freute sich allerdings Vater Michael.
Er ist der Star der diesjährigen BAFTA Awards: Der Brite Robert Aramayo (33) sahnte am Sonntagabend in London gleich zwei Preise ab. Er wurde als Nachwuchstalent ausgezeichnet, aber noch viel wichtiger ist die Ehrung als bester Hauptdarsteller. Damit stach er überraschend die als Favoriten gehandelten Hollywoodstars Timothée Chalamet (30) und Leonardo DiCaprio (51) aus. Seinen großen Triumph feierte der 33-Jährige mit seiner Familie.