Robert Aramayo: BAFTA-Überraschung feiert seinen Sieg mit der Familie

Robert Aramayo ist bei den BAFTAs als bester Hauptdarsteller geehrt worden. Der Schauspieler zeigte sich davon völlig überwältigt. Fast noch mehr freute sich allerdings Vater Michael.

Er ist der Star der diesjährigen BAFTA Awards: Der Brite Robert Aramayo (33) sahnte am Sonntagabend in London gleich zwei Preise ab. Er wurde als Nachwuchstalent ausgezeichnet, aber noch viel wichtiger ist die Ehrung als bester Hauptdarsteller. Damit stach er überraschend die als Favoriten gehandelten Hollywoodstars Timothée Chalamet (30) und Leonardo DiCaprio (51) aus. Seinen großen Triumph feierte der 33-Jährige mit seiner Familie.

Vater Michael Aramayo geht mit seinem Jubel viral Der Schauspieler erhielt den wichtigen Award für das Biopic "I Swear". Darin verkörpert er den Schotten John Davidson, der 1996 die Diagnose Tourette-Syndrom erhielt. Als Aramayos Namen verkündet wurde, sprang sein Vater Michael auf und jubelte, während er mit den Fäusten in die Luft schlug. Die Bilder des rührenden Freudentaumels machten viral schnell die Runde. Denn Michael Aramayo wirkte fast noch glücklicher als der Sieger selbst und jubelte wie bei einem Fußballspiel.

Robert Aramayo, der seinem Vater verblüffend ähnlich sieht, war während der Preisverleihung vor allem sichtlich bewegt. "Ich kann es ehrlich gesagt nicht fassen, dass ich diese Auszeichnung gewonnen habe, wirklich nicht", sagte er in der vollbesetzten Royal Festival Hall. "Jeder in dieser Kategorie haut mich um." Er bezog auch seine Liebsten in die Rede ein: "Ich möchte meiner Familie danken, die mich immer unterstützt. Ich kann meinen Vater dort oben sehen, meine Mutter, meine Schwester." Im Anschluss umarmte er im Publikum direkt seine Familie.

Danach feierten die Aramayos die beiden BAFTA-Auszeichnungen noch gebührend auf der offiziellen After-Show-Party im Southbank Centre. Glücklich posierte die Familie samt den Awards für die Fotografen.

Der aus Hull stammende Robert Aramayo wurde 2011 auf der renommierten Juilliard School in New York aufgenommen. Er war damals der einzige Brite unter den 4.000 Zugelassenen. Er wirkte bereits in Serien wie "Game of Thrones" und "Der Herr der Ringe" mit.