Robbie Williams: Wie die Mond-Frau den Unzähmbaren bändigte

Robbie Williams und Ayda Field feiern ihren 15. Hochzeitstag. Dabei deutet lange Zeit nichts im Leben des Popstars auf ein solches Jubiläum hin. 2006 lud er Ayda Field zu einem Date ein - und beide erlebten einen magischen Couch-Moment, der ihr Leben verändern sollte.
Dieser Fingerzeig hat sein ganzes Leben verändert. 2006 lädt Welt-Star Robbie Williams (51) eine dunkelhaarige Schönheit in sein Apartment in Beverly Hills ein. Gemeinsame Freunde haben das Blind Date vermittelt. Während ein Gespräch auf einer Couch bei dem anschließenden Besuch einer Party zunächst eher schleppend verläuft, erscheint ihm von oben eine große Hand. Deren Zeigefinger deutet unmissverständlich auf die Frau neben ihm und gibt ihm zu verstehen: "This one!" Die ist es! So beschreibt Robbie Williams Jahre später in einer Talkshow, wie ihm das Schicksal nahelegte: Greif endlich zu, sie ist die Richtige für dich! Vier Jahre später heiraten beide. Am 7. August begehen Ex-Monogamie-Muffel Robbie Williams und Ayda Field Williams (46) ihren 15. Hochzeitstag.