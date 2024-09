Robbie Williams und Ayda Field: Paar verliert zwei Hunde an selben Tag

Robbie Williams und Ayda Field haben am selben Tag ihre beiden Hunde Poupette und Walle verloren. Beide hatten das Paar schon seit vielen Jahren begleitet. Jetzt seien sie auf einem "Abenteuer in einer weit, weit entfernten unendlichen Galaxie".

Robbie Williams (50) und seine Ehefrau, Ayda Field (45), trauern um ihre beiden Hunde Poupette und Walle. In einem Beitrag Fields, der auf den Instagram-Accounts beider Stars veröffentlicht wurde, erzählt die Schauspielerin von den Hunden, die auch bei der Hochzeit des Paares vor rund 14 Jahren eine wichtige Rolle gespielt haben.

Zu Bildern der Tiere eröffnet Field den langen Beitrag vom 5. September mit den Worten: "Heute haben unsere Hunde Poupette und Walle diesen Planeten verlassen, um ein Abenteuer in einer weit, weit entfernten unendlichen Galaxie zu beginnen." Die beiden Hunde seien gemeinsam im Bett gestorben - umgeben von ungeheurer Liebe, während sie dem ABBA-Song "Dancing Queen" lauschten.

Poupette war seit 18 Jahren bei Ayda Field

Field erzählt, dass Poupette vor 18 Jahren zu ihr kam: "Von dem Tag an, als wir uns kennenlernten, war sie meine Seelenverwandte. Ich war ein Single-Mädchen und mit Poupette war ich plötzlich eine 'alleinerziehende Mutter'". Jeder, der sie kenne, habe Poupette den "Schatten" Fields genannt, denn nie wich die Hündin von ihrer Seite. "Es ist seltsam, wie man so viel mit einem Wesen teilen kann, das nicht in derselben Sprache mit einem kommunizieren kann. Aber das ist das Schöne an bedingungsloser Liebe... sie benötigt keine Worte", schreibt die Schauspielerin.

Gut ein halbes Jahr später habe die heute 45-Jährige ihren späteren Ehemann kennengelernt, der damals drei große Hunde hatte. Sie stellte direkt klar, dass es sie und Poupette nur im Doppelpack geben würde. Auch er habe sich aber sofort in die Hündin verliebt. Ein weiteres Jahr später entschieden sich die beiden gemeinsamen einen weiteren Hund zu adoptieren und Walle stieß zur Familie. Von Anfang an habe es keinen Zweifel gegeben, dass dies "der Junge für uns" war. Und als das Paar dann im Jahr 2010 heiratete, wurde Poupette ihre Trauzeugin, während Walle sein Trauzeuge war. Ein Bild von der Hochzeit, auf dem auch all ihre anderen Hunde zu sehen sind, hat Field ebenfalls angehängt.

Ihre Trauzeugen feiern im Jenseits eine After-Party

Poupette und Walle seien all die Jahre für das Paar dagewesen und hätten unter anderem die Geburt von vier Kindern, mehrere Tourneen und all die Höhen und Tiefen miterlebt, die das Leben für Williams und Field seither bereithielt. Alle der auf dem Bild abgebildeten Hunde, ihre Trauzeugen und Trauzeuginnen, seien im Laufe der Jahre verstorben, nur Poupette und Walle waren zuletzt noch da.

Kürzlich hat das Paar sein Ehegelübde erneuert - und wie vor 14 Jahren waren auch Poupette und Walle dabei. Sie glaubt, die beiden hätten für ihre "Mama" und ihren "Papa" so lange durchgehalten. Nun hätten "die letzten Mitglieder der Hochzeitsgesellschaft [...] uns verlassen, aber wie ich Poupette und Walle kenne, werden sie eine gewaltige After-Party schmeißen".

Zum ersten Mal seit 18 Jahren werde Field jetzt ihren "Schatten" nicht bei sich haben oder von ihren Hunden an der Türe empfangen werden. Sie werde weinen und sich die kommenden Tage nehmen, um den Verlust zu verarbeiten.

Zum Ende des Beitrages wendet sie sich noch einmal direkt an die Hunde: "Poupette und Walle, Ihr habt mich von einem Mädchen zu einer Frau heranwachsen sehen und mich mein ganzes Erwachsenenleben lang unterstützt. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Möget ihr ruhen und zusammen spielen, für immer, und mir alles darüber erzählen, wenn ich euch wiedersehe."