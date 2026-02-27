Robbie Williams singt für ihn: Brit Awards ehren Ozzy Osbourne

Bei den Brit Awards am 28. Februar wird Ozzy Osbourne posthum mit dem Lifetime Achievement Award geehrt. Robbie Williams übernimmt den Gesang bei einer besonderen Darbietung von "No More Tears".

Er war eine der schillerndsten Figuren der Rockgeschichte - und nun wird Ozzy Osbourne (1948-2025) bei den Brit Awards 2026 in Manchester mit der höchsten Auszeichnung der britischen Musikindustrie geehrt. Am Samstag, dem 28. Februar, erhält der im vergangenen Juli im Alter von 76 Jahren verstorbene Musiker posthum den Lifetime Achievement Award. Den krönenden Abschluss der Zeremonie bildet eine Tribute-Performance, die es in sich hat.

Kein Geringerer als Robbie Williams (52) wird dabei ans Mikrofon treten. Gemeinsam mit Musikern, die über die Jahre fester Bestandteil von Osbournes Band waren, performt er eine speziell arrangierte Version von "No More Tears" - dem Titeltrack von Osbournes gleichnamigem Soloalbum aus dem Jahr 1991. Auf der Bühne stehen unter anderem Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos und Zakk Wylde. Die Zusammenstellung des Auftritts hat Osbournes Witwe Sharon Osbourne (73) persönlich kuratiert.

Eine lange Liste an Ehrungen

Die Verbindung zwischen Osbourne und den Brits reicht weit zurück: Bereits 2008 moderierte er die Preisverleihung gemeinsam mit Sharon und den gemeinsamen Kindern Kelly (41) und Jack (40). Dass er nun mit dem Lifetime Achievement Award gewürdigt wird, fügt sich nahtlos in eine beeindruckende Sammlung von Auszeichnungen ein, die der gebürtige Birminghamer im Laufe seiner Karriere angehäuft hat.

Fünf Grammy Awards, die Aufnahme in die UK Music Hall of Fame und der Ivor Novello Award für sein Lebenswerk mit Black Sabbath gehören dazu. In die Rock & Roll Hall of Fame schaffte es Osbourne laut "Billboard" sogar gleich zweimal: 2019 als Mitglied von Black Sabbath und 2024 als Solokünstler - eine Ehre, die nur wenigen Musikern zuteilwird.

Stacey Tang, Vorsitzende des Brit Awards Committee 2026, fand in einem Statement deutliche Worte für Osbournes Bedeutung. Er habe den Klang und den Geist des Rock grundlegend verändert und damit ganze Generationen von Künstlern nach ihm inspiriert. Der Lifetime Achievement Award würdige ein außergewöhnliches Vermächtnis, das auf Originalität und zeitlosem Einfluss beruhe und bis heute Fans auf der ganzen Welt begeistere.