1 Aufnahme von Influenza-Viren mit dem Elektronenmikroskop. Foto: Imago/BISP

Die Zahl der Grippefälle in Deutschland nimmt zu. Der Beginn der Grippewelle steht laut RKI kurz bevor. Auch in den vergangenen Jahren ging es meistens im Januar los.











Die Grippewelle in Deutschland hat an Wucht gewonnen. Der Beginn der Grippewelle in Deutschland deutet sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin (ARE-Wochenbericht KW 51-01) an. Die Zahl der gemeldeten Fälle ist seit Anfang Dezember 2024 deutlich gestiegen, wie es in einem aktuellen Bericht heißt.