B27 in Ludwigsburg zwei Stunden gesperrt Rettungswagen kippt nach Kollision auf Seite – fünf Verletzte

Zwischen einem Rettungswagen und einem Auto kommt es am Dienstag auf der B27 in Ludwigsburg zu einem Unfall. Es gibt mehrere Verletzte. Die Straße wird gesperrt. Was bislang bekannt ist.