RKH Klinikum Ludwigsburg: Notaufnahme soll eine Notfallpraxis bekommen

1 Die 2016 fertig gestellte Notaufnahme am Ludwigsburger Krankenhaus soll umgebaut werden. Foto: Simon Granville

Seit Jahren kommen immer mehr Patienten mit leichteren Beschwerden in die Notaufnahme des Ludwigsburger Klinikums. Nun soll im Krankenhaus eine Notfallpraxis entstehen.











Link kopiert



Nach wie vor steigt am Krankenhaus in Ludwigsburg die Anzahl derjenigen Patienten in der Notaufnahme, die gar nicht in den Kliniken versorgt werden müssten, sondern für die die Notfallpraxis völlig ausreichen würde. „Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren, auch nach den Coronajahren, bei vielen Kliniken verstärkt“, so Alexander Tsongas, Pressesprecher der RKH Kliniken.