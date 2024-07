RKH Kliniken Ludwigsburg: Neuer medizinischer Geschäftsführer gefunden

Nach der überraschenden Meldung im Februar, dass Klinikchef Jörg Martin früher gehen soll als zunächst geplant, steht jetzt die neue Doppelspitze des größten Klinikverbunds in Baden-Württemberg fest: Marc Nickel wird künftig als medizinischer Geschäftsführer gemeinsam mit Axel Hechenberger, der die Rolle des kaufmännischen Geschäftsführers übernimmt, die RKH Gesundheit führen.

Rückblick: Im Dezember 2022 verkündeten der Landkreis Ludwigsburg und die RKH-Kliniken, der Vertrag von Geschäftsführer Jörg Martin sei verlängert worden – bis Ende 2025, mit der Option auf eine Verlängerung um weitere maximal zwölf Monate. Der Landrat Dietmar Allgaier sagte: „Ich bin froh, dass wir Professor Martin von einer Weiterführung der Geschäftsführung überzeugen konnten. Damit gewährleisten wir eine Kontinuität bei der in den nächsten Jahren anstehenden Weiterentwicklung des Klinikverbunds der RKH Gesundheit hin zu einem modernen, regionalen Gesundheitsanbieter.“

Lesen Sie auch

Die Suche nach einem medizinischen Geschäftsführer lief auf Hochtouren

14 Monate später dann die Wende: Bereits Ende 2024 soll für Jörg Martin Schluss sein. Ein neuer kaufmännischer Geschäftsführer und ein medizinischer Geschäftsführer wurden gesucht. Am 13. Mai ernannte der Kliniken-Aufsichtsrat mit Axel Hechenberger ein Eigengewächs zum neuen kaufmännischen Geschäftsführer mit Wirkung zum 1. August. Danach „lief die Suche nach einem medizinischen Geschäftsführer zur Vervollständigung des Führungsduos auf Hochtouren“, heißt es seitens der Kliniken in einer Pressemitteilung.

In der Aufsichtsratssitzung am Mittwoch konnte sich nun Marc Nickel durchsetzen. Er tritt sein Amt als medizinischer Geschäftsführer bei der RKH Gesundheit am 1. Oktober an. „Marc Nickel bringt eine umfangreiche Expertise in der Entwicklung von Krankenhäusern mit“, so RKH-Sprecher Alexander Tsongas. „Sein Handeln basiert auf einer patientenorientierten Ausrichtung und einer effizienten Organisation der Behandlungsprozesse, was zu Mitarbeiterzufriedenheit und einer nachhaltigen Perspektive für das Unternehmen führt.“ So haben Nickels wesentliche Botschaften in der Aufsichtsratssitzung am 10. Juli gelautet. „Eine gemeinsam mit den Führungskräften und Mitarbeitenden entwickelte Medizinstrategie wird die Basis der zukünftigen Arbeit sein.“

In seiner Karriere war Mark Nickel nicht nur als Berater und Projektleiter für eine auf Krankenhäuser spezialisierte Beratung tätig, sondern auch als Geschäftsführer mehrerer Kliniken, wo er für die Implementierung von Medizinstrategien verantwortlich war. Er führte die Rems-Murr-Kliniken von 2015 bis 2022, wo er 400 neue Arbeitsplätze schuf, den Umsatz um 100 Millionen Euro steigerte und das Ergebnis um 20 Millionen Euro verbesserte.

„Marc Nickel ist ein Gewinn für die RKH Gesundheit. Er bringt nicht nur umfassende Erfahrung mit, sondern kennt auch die regionalen Besonderheiten und die Anforderungen kommunaler Träger. Zudem kann er die bevorstehenden Herausforderungen der Gesundheitsreform gut bewältigen, da er an der Schnittstelle von Strategieberatung und Unternehmensführung erfolgreich tätig war“, so Dietmar Allgaier, Landrat und RKH-Aufsichtsratsvorsitzender, der sich auch im Namen seiner Gesellschafterkollegen, Landrat Christoph Schnaudigel, Landrat Bastian Rosenau und Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing, äußert. „Ganz wichtig ist auch, dass wir schon beim ersten Gespräch mit Axel Hechenberger erkennen konnten, dass sich hier ein Team bildet. Denn genau das brauchen wir in dieser herausfordernden Zeit!“

Marc Nickel ist motiviert für seine neue Rolle: „Es wird spannend, unseren Leitsatz ‚Gemeinsam Gesundheit gestalten‘ mit Leben zu erfüllen. Gemeinsam mit Axel Hechenberger lade ich die Führungskräfte und Mitarbeiter ein, die Zukunft der RKH Gesundheit aktiv mitzugestalten. ‚Gesundheit‘ steht dabei nicht nur für das Wohl der Patienten und Mitarbeiter, sondern auch für den möglichen Aufschwung des Unternehmens. Wir sind optimistisch, dass viele Mitarbeiter sich uns anschließen werden, um mit uns das Unternehmen in eine vielversprechende Zukunft zu führen. Dazu hat die RKH Gesundheit beste Voraussetzungen.“

Der Vertrag des bisherigen Geschäftsführers Jörg Martin wird zum 30. September aufgehoben. „Für die engagierte und hervorragende Arbeit von Jörg Martin für die RKH Gesundheit in den vergangenen gut elf Jahren bedanke ich mich sehr herzlich, ebenso dafür, dass er einen geordneten Übergang ermöglicht hat“, sagt Landrat Allgaier. „Unter seiner Leitung haben die Kliniken bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Professor Martin hat sich unermüdlich dafür eingesetzt, die Qualität der Versorgung unserer Patienten zu verbessern – und das gerade vor dem Hintergrund der immer herausfordernden Rahmenbedingungen der Krankenhauslandschaft. Er hat den Weg der RKH geprägt und wir werden noch lange von seinem Einsatz profitieren.“