RKH im Kreis Ludwigsburg: Sparkurs bei den Kliniken könnte bei Chefärzten für Unruhe sorgen

50 Millionen Euro Defizit zwingen die Kliniken im Kreis Ludwigsburg zum Sparen. Die Geschäftsführung setzt auf Effizienz und die Pflege – nicht überall stößt das auf Zustimmung.
Dem neuen Chef der Regionalen Kliniken Holding merkt man seine Vergangenheit in der Unternehmensberatung an. Marc Nickel spricht schnell, denkt in Zahlen und benutzt Begriffe wie „Marktanteile“, „Wachstum“ und „Potenziale“. Der medizinische Geschäftsführer der größten kommunalen Krankenhausgruppe in Baden-Württemberg ist ein Zahlenmensch – und wird aber trotz dessen oder genau deswegen von Aufsichtsräten und Belegschaft geschätzt.