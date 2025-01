Am 31. Januar erwarten Kim Fisher und Wolfgang Lippert wieder eine abwechslungsreiche Gästerunde bei Riverboat. Mit dabei sind Musiklegende Howard Carpendale, Schauspieler Friedrich Mücke und Moderatorin Aline Abboud, die alle Einblicke in ihre aktuellen Projekte und Erlebnisse geben.

Auch Arzt und Gesundheits-Experte Dr. med. Carsten Lekutat, der gefeierte Bassbariton Thomas Quasthoff, Designerin und Unternehmerin Barbara Becker sowie Schauspielerin Heidi Weigelt teilen persönliche Geschichten und spannende Anekdoten. Freuen Sie sich auf einen Abend voller Emotionen, Unterhaltung und Inspiration!

Das sind die Gäste bei Riverboat am 31.01.2025:

Barbara Becker – Die Gesundheits- und Fitness-Ikone ist nicht nur als Designerin und Unternehmerin bekannt, sondern engagiert sich auch für mentale und körperliche Gesundheit. Nach 25 Jahren zieht sie nun wieder nach Europa.

Howard Carpendale – Mit Hits wie „Hello Again“ oder „Ti Amo“ prägte der Entertainer und Sänger die deutschsprachige Musiklandschaft. Neben seiner Musikkarriere ist er für seine ehrlichen Einblicke in sein Leben bekannt. 2026 geht er auf große Abschiedstournee.

Friedrich Mücke – Der Schauspieler wurde durch Filme wie „Friendship!“ und „Russendisko“ bekannt. Im letzten Jahr war er im Kinofilm „Der Vierer“ sowie in der Serie „Ich bin Dagobert“ zu sehen.

Aline Abboud – Die frühere Moderatorin der Tagesthemen und Autorin setzt sich für Diversität und zeitgemäßen Journalismus ein. In ihrem Buch und ihren Beiträgen thematisiert sie auch ihre Erfahrungen als Tochter libanesischer Einwanderer in Deutschland.

Dr. Carsten Lekutat – Als Facharzt und Gesundheitsexperte moderierte er lange Sendungen wie „Hauptsache gesund“ im MDR. Er erklärt medizinische Themen verständlich und vermittelt Gesundheitswissen auf Augenhöhe.

Thomas Quasthoff – Der preisgekrönte Bassbariton und Professor für Gesang zählt zu den renommiertesten klassischen Künstlern weltweit. Trotz seiner körperlichen Einschränkungen durch Contergan hat er eine einzigartige Karriere aufgebaut und engagiert sich für Nachwuchstalente.

Heidi Weigelt – Die Schauspielerin und Moderatorin ist seit Jahrzehnten ein vertrautes Gesicht im deutschen Fernsehen und hat sich auch als Synchronsprecherin einen Namen gemacht. Unter anderem war sie als Sekretärin „Möhrchen“ in der Serie „Hinter Gittern“ zu sehen.

Riverboat Sendetermine

Die Folge vom 31.01.2025 sehen Sie zu den folgenden Terminen im TV:

Freitag, 31.01.2025, 22:00 Uhr, MDR

Sonntag, 02.02.2025, 01:10 Uhr, MDR

Sonntag, 02.02.2025, 11:50 Uhr, MDR

Das ist Riverboat

Riverboat gehört zu den bekanntesten deutschen Talkshows und läuft seit den 1990er-Jahren im Fernsehen. Die Sendung wurde vom MDR ins Leben gerufen und zeitweise in Zusammenarbeit mit dem rbb produziert. Sie zählt zu den langlebigsten Formaten ihrer Art.

Wöchentlich lädt Riverboat prominente Gäste aus den Bereichen Schauspiel, Musik, Politik und weiteren gesellschaftlichen Feldern ein. Dabei stehen persönliche Geschichten, aktuelle Themen und gesellschaftlich-kulturelle Fragen im Mittelpunkt der Gespräche.

Die Talkshow startete ursprünglich auf dem Flussschiff „MS Florentina“ in Dresden. Auch nach dem Umzug in ein schiffähnliches Gebäude in Leipzig blieb der Name Riverboat erhalten. Heute wird die Sendung in einem modernen Studio der Media City Leipzig produziert.

Die Moderatoren von Riverboat

Das Moderationsteam hat im Laufe der Jahre mehrmals gewechselt. Aktuell führen Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop, Joachim Llambi und Wolfgang Lippert im Wechsel durch die Sendung.

Zu den früheren Moderatorinnen und Moderatoren zählen bekannte Persönlichkeiten wie Jan Hofer, Michel Friedman, Jörg Kachelmann, Roberto Cappelluti, Andrea Kiewel, Mareile Höppner, Ruth Moschner, Jörg Pilawa und Sebastian Fitzek.