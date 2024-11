Am 29. November 2024 erwartet Sie eine neue Ausgabe von „Riverboat“ mit prominenten Gästen aus den Bereichen Musik und Fernsehen. Ab 22:00 Uhr heißen Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer im MDR Wincent Weiss, Anna Loos, Ina Paule Klink, Pavel Trávníček, Hardy Krüger Jr., Björn Both und Andreas Kiesling willkommen. Freuen Sie sich auf fesselnde Gespräche, inspirierende Lebensgeschichten und humorvolle Anekdoten!

Das sind die Gäste bei Riverboat am 29.11.2024:

Hardy Krüger Jr.: Der Schauspieler, der durch seine Hauptrolle in der ARD-Fernsehserie „Gegen den Wind“ bekannt wurde, wirkte in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mit. Seit August 2024 ist er in der Rolle des Lars Brunner in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen.

Anna Loos: Die Schauspielerin und Sängerin, die in zahlreichen TV- und Filmproduktionen wie „Weissensee“ mitgewirkt hat, war zudem Frontfrau der Band Silly und verbindet ihre Musik mit tiefgründigen Texten.

Pavel Trávníček: Pavel Trávníček ist ein tschechischer Schauspieler, der vor allem für seine Rolle als Prinz in dem Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ bekannt ist. Der Film ist bis heute ein Weihnachtsklassiker in vielen Ländern.

Andreas Kiesling: Dokumentarfilmer, der vor allem als Tierfilmer bekannt wurde. In den 70er Jahren floh er mit 16 Jahren aus der DDR. Wegen fragwürdiger Äußerungen und Verhaltensweisen steht er aber auch immer wieder in der Kritik.

Wincent Weiss: Sänger und Songwriter, der mit Hits wie „Musik sein“ und „Feuerwerk“ bekannt wurde. Seine Lieder zeichnen sich durch emotionale Texte und eingängige Melodien aus.

Ina Paule Klink: Die Schauspielerin und Sängerin ist vor allem durch ihre Rolle als Alex Holtkamp in der Serie Wilsberg bekannt. Neben ihrer Schauspielkarriere verfolgt sie auch ihre Leidenschaft für die Musik und hat bereits mehrere Alben veröffentlicht.

Björn Both: Als Frontsänger der deutschen Band Santiano, die durch ihren charakteristischen Mix aus Seemannsliedern, Rock und Folk bekannt wurde, prägte er mit seiner markanten Stimme den unverwechselbaren Sound der Band.

Riverboat Sendetermine

Die Folge vom 29.11.2024 ist Folge 795 von „Riverboat“. Diese Folge sehen Sie zu den folgenden Terminen im TV:

Freitag, 29.11.2024, 22:00 Uhr, MDR

Sonntag, 01.12.2024, 01:00 Uhr, MDR

Das ist Riverboat

„Riverboat“ ist eine der bekanntesten deutschen Talkshows und wird seit den 1990er-Jahren ausgestrahlt. Zunächst vom MDR produziert und zeitweise in Kooperation mit dem rbb, zählt die Sendung zu den langlebigsten Talkformaten des Landes.

Wöchentlich lädt „Riverboat“ prominente Gäste aus verschiedensten Bereichen ein, darunter Schauspieler, Musiker, Politiker und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Die Gespräche reichen von persönlichen Geschichten über aktuelle Themen bis hin zu gesellschaftlichen und kulturellen Diskussionen.

Die Talkshow begann ursprünglich auf der „MS Florentina“, einem Flussschiff in Dresden, und behielt den Namen „Riverboat“, auch nachdem die Produktion in ein schiffsähnliches Gebäude in Leipzig verlegt wurde, das von Manfred Denda entworfen wurde. Zwischen 2003 und 2008 fand die Sendung in der sogenannten Riverboat-Bühne statt. Heute wird sie in einem modernen Studio in der Media City Leipzig aufgezeichnet.

Das sind die Riverboat-Moderatoren

Die Show wird in Leipzig produziert und hat sich den Charakter eines gemütlichen und zugleich spannenden Gesprächsformats bewahrt. Hier plaudern die Gäste unterhaltsam und oft auch tiefgründig über ihr Leben und ihre Karriere. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Wechsel in der Moderation; derzeit führen Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop, Joachim Llambi und Wolfgang Lippert im Wechsel durch die Sendung.

Frühere Moderatoren waren unter anderem Jan Hofer, Michel Friedman, Jörg Kachelmann, Roberto Cappelluti, Andrea Kiewel, Mareile Höppner, Ruth Moschner, Jörg Pilawa und Sebastian Fitzek.