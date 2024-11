Am Freitag, den 22. November 2024, laden Kim Fisher und Joachim Llambi zu einer neuen Ausgabe von „Riverboat“ ein. Ab 22:00 Uhr begrüßt die beliebte Talkshow des MDR wieder prominente Gäste aus Musik, Sport, Wissenschaft und Unterhaltung. Lassen Sie sich von packenden Lebensgeschichten, unterhaltsamen Anekdoten und inspirierenden Gesprächen begeistern.

Das sind die Gäste bei „Riverboat“ am 22.11.2024:

Caren Miosga: Journalistin, ehemalige Moderatorin der „Tagesthemen“ und eine der bekanntesten Persönlichkeiten im deutschen Nachrichtenfernsehen. Seit Anfang des Jahres führt sie durch ihre eigene politische Talkshow.

Silvio Heinevetter: Handball-Nationalspieler und charismatische Figur des deutschen Sports.

Semino Rossi: Erfolgreicher Schlagerstar aus Österreich, der mit seinen Liedern Millionen Menschen begeistert.

Dr. Insa Thiele-Eich: Meteorologin und Astronautenkandidatin, die mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten beeindruckt.

Edith & Eric Stehfest: Künstlerpaar, bekannt durch ihre Projekte in Film, Literatur und Kunst sowie ihr soziales Engagement.

Marco Rose: Angesehener Fußballtrainer und aktueller Chefcoach von RB Leipzig.

Ines Krüger: Fernsehmoderatorin, bekannt durch Sendungen wie „Elf 99“ und „Brisant“, die sich heute dem Tierschutz widmet.

Sendetermine:

Die Folge vom 22.11.2024 ist Folge 794 von „Riverboat“. Diese Folge sehen Sie zu den folgenden Terminen im TV:

Freitag, 22.11.2024, 22:00 Uhr, MDR

Sonntag, 24.11.2024, 01:25 Uhr, MDR

Sonntag, 24.11.2024, 11:45 Uhr, MDR

Das ist „Riverboat“

„Riverboat“ zählt zu den bekanntesten deutschen Talkshows und begeistert das Publikum bereits seit den 1990er-Jahren. Ursprünglich vom MDR ins Leben gerufen und später in Zusammenarbeit mit dem rbb produziert, hat sich die Sendung als eine der langlebigsten Formate im deutschen Fernsehen etabliert.

Jede Woche lädt „Riverboat“ prominente Gäste aus unterschiedlichen Bereichen ein – darunter Schauspieler, Musiker, Politiker und weitere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Die Gespräche bieten eine abwechslungsreiche Mischung aus persönlichen Erlebnissen, aktuellen Themen sowie gesellschaftlichen und kulturellen Einblicken.

Der Name „Riverboat“ geht auf die Anfänge der Sendung zurück, die zunächst auf der „MS Florentina“, einem Flussschiff in Dresden, stattfand. Auch nach dem Umzug in ein schiffsähnliches Gebäude in Leipzig, entworfen von Manfred Denda, blieb der Name erhalten. Zwischen 2003 und 2008 wurde dort auf der sogenannten Riverboat-Bühne produziert. Heute findet die Talkshow in einem modernen Studio der Media City Leipzig statt.

Das sind die Riverboat-Moderatoren

Die Show wird in Leipzig produziert und hat sich den Charme eines entspannten Plauderstündchens bewahrt. In dieser gemütlichen Atmosphäre teilen die Gäste auf unterhaltsame und oft tiefgründige Weise Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere. Die Moderation hat sich im Laufe der Jahre mehrfach verändert; aktuell wird die Sendung im Wechsel von Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop, Joachim Llambi und Wolfgang Lippert moderiert.

Zu den früheren Gastgebern zählen unter anderem Jan Hofer, Michel Friedman, Jörg Kachelmann, Roberto Cappelluti, Andrea Kiewel, Mareile Höppner, Ruth Moschner, Jörg Pilawa, Sebastian Fitzek und viele weitere bekannte Persönlichkeiten.