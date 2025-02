Die MDR-Talkshow Riverboat lädt auch in dieser Woche wieder spannende Gäste aus Unterhaltung, Journalismus und Gesellschaft ein. Am 21. Februar 2025 sind unter anderem Schlagerstar Nino de Angelo, RTL-Moderatorin Katja Burkard sowie das bekannte Krimi-Duo Sven Martinek und Ingo Naujoks mit dabei. Zudem begrüßt die Sendung mit Teresa Weißbach, Martina Eitner-Acheampong und Olenka Pilz bekannte Gesichter aus Film, Fernsehen und Nachrichten. Ein besonderes Highlight ist Hannelore Netzband, die sich mit viel Herzblut für den Tanztee in Bismark engagiert.

Welche Geschichten die Gäste mitbringen und welche Themen im Mittelpunkt stehen, erfahren Sie in der neuen Ausgabe von Riverboat – am Freitagabend um 22:00 Uhr im MDR.

Das sind die Gäste bei Riverboat am 21.02.2025:

Nino de Angelo: Der Sänger wurde mit seinem Hit „Jenseits von Eden“ in den 1980er-Jahren berühmt und zählt bis heute zu den bekanntesten Stimmen im deutschen Schlager. In den vergangenen Jahren sorgte er nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit persönlichen Herausforderungen und offenen Worten über seine Gesundheit für Schlagzeilen.

Katja Burkard: Seit vielen Jahren ist sie als Moderatorin von Punkt 12 das Gesicht des RTL-Mittagsmagazins. Neben ihrer TV-Karriere hat sie auch Bücher über das Älterwerden geschrieben.

Sven Martinek und Ingo Naujoks: Die beiden Schauspieler sind gemeinsam in der ARD-Krimiserie „Morden im Norden“ zu sehen. Dort spielen sie gemeinsam die Hauptrollen Finn Kiesewetter und Lars Englen.

Teresa Weißbach: Ihren Durchbruch hatte sie 1999 mit der Rolle der Miriam in der Kult-Komödie „Sonnenallee“. Seitdem ist sie in zahlreichen Film-, TV- und Theaterproduktionen zu sehen und hat sich als vielseitige Schauspielerin etabliert, u.a. seit 2019 als Försterin in den Erzgebirgskrimis.

Martina Eitner-Acheampong: Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle als Erika Burstedt in der Comedyserie „Stromberg“ bekannt. Sie ist aber auch in vielen weiteren Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, darunter zahlreiche Theaterstücke und Hörspielproduktionen.

Olenka Pilz: Die Journalistin und Nachrichtensprecherin wurde im Wendejahr geboren und wuchs in Sachsen auf. Heute arbeitet sie als Redakteurin und Reporterin für den MDR und die ARD. Seit 2020 moderiert sie die Nachrichtensendungen von „MDR AKTUELL“.

Hannelore Netzband: Sie ist die Organisatorin des beliebten Tanztees in Bismark in der Altmark und setzt sich mit viel Engagement für die Gemeinschaft und das gesellige Miteinander in ihrer Region ein.

Riverboat Sendetermine

Die Folge vom 21.02.2025 sehen Sie zu den folgenden Terminen im TV:

Freitag, 21.02.2025, 22:00 Uhr, MDR

Sonntag, 23.02.2025, 01:45 Uhr, MDR

Sonntag, 02.03.2025, 11:50 Uhr, MDR

Das ist Riverboat

Riverboat gehört zu den bekanntesten deutschen Talkshows und ist seit den 1990er-Jahren fester Bestandteil des TV-Programms. Die Sendung wurde vom MDR entwickelt und zeitweise gemeinsam mit dem rbb produziert, wodurch sie zu den langlebigsten Talkformaten zählt.

Jede Woche lädt Riverboat prominente Gäste aus den Bereichen Schauspiel, Musik, Politik und Gesellschaft ein. Im Mittelpunkt stehen persönliche Erlebnisse, aktuelle Ereignisse sowie kulturelle und gesellschaftliche Themen.

Ursprünglich wurde die Talkshow auf dem Flussschiff MS Florentina in Dresden aufgezeichnet. Auch nach dem späteren Wechsel in ein Studio mit schiffähnlichem Design in Leipzig blieb der Name erhalten. Heute wird die Sendung in einem modernen Studio in der Media City Leipzig produziert.

Die Moderatoren von Riverboat

Im Laufe der Jahre hat sich das Moderationsteam von Riverboat mehrfach verändert. Aktuell führen Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop, Joachim Llambi und Wolfgang Lippert im Wechsel durch die Sendung.

Zu den früheren Gastgebern zählen zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, darunter Jan Hofer, Michel Friedman, Jörg Kachelmann, Roberto Cappelluti, Andrea Kiewel, Mareile Höppner, Ruth Moschner, Jörg Pilawa und Sebastian Fitzek.