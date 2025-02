Am 14. Februar erwartet die Zuschauer von Riverboat eine hochkarätige Runde voller spannender Persönlichkeiten. Kim Fisher und Matze Knop begrüßen diesmal den Benediktinerpater und Bestsellerautor Anselm Grün, den Schweizer Kabarettisten Marco Rima sowie den Schauspieler und Publikumsliebling Hendrik Duryn.

Außerdem mit dabei: das Zwillingsschwestern-Duo Carmen Schlese & Claudia Hilken, bekannt als Zwillingsherzen, sowie der bekannte Philosoph und Autor Richard David Precht. Auch Stuntfrau und Motivationscoach Miriam Höller sowie Musiker Jimmy Kelly aus der legendären Kelly Family nehmen auf dem Riverboat-Sofa Platz. Gemeinsam sorgen sie für einen unterhaltsamen Abend voller bewegender Geschichten, überraschender Einblicke und inspirierender Momente.

Das sind die Gäste bei Riverboat am 14.02.2025:

Richard David Precht ist einer der bekanntesten Philosophen Deutschlands und erfolgreicher Bestseller-Autor. Kürzlich feierte er seinen 60. Geburtstag.

Jimmy Kelly, Sänger und Mitglied der legendären Kelly Family, erzählt von seinem Leben auf und abseits der Bühne.

Miriam Höller, ehemalige Stuntfrau und Model, gibt aktuell in einem Buch Einblicke in ihre beeindruckende Karriere und ihren Lebensweg. Vor kurzem wurde ihre Beziehung zu Star-Koch Roland Trettl öffentlich.

Marco Rima, der beliebte Schweizer Comedian, sorgt mit seinem Humor für beste Unterhaltung. Im letzten Jahr musste er wegen gesundheitlicher Probleme eine Tour abbrechen.

Hendrik Duryn, Schauspieler und Publikumsliebling, feiert gerade ein Comeback als „Der Lehrer“ und spricht über weitere Projekte und das Leben vor der Kamera.

Pater Anselm Grün, Deutschlands bekanntester Mönch, feierte letzten Monat seinen 80. Geburtstag und teilt stets gerne seine Gedanken zu Spiritualität und Lebenskunst.

Carmen Schlese & Claudia Hilken, bekannt als Zwillingsherzen und echte Dresdner Originale, erzählen von ihrem besonderen Zwillingsleben.

Riverboat Sendetermine

Die Folge vom 14.02.2025 sehen Sie zu den folgenden Terminen im TV:

Freitag, 14.02.2025, 22:00 Uhr, MDR

Sonntag, 16.02.2025, 00:55 Uhr, MDR

Sonntag, 16.02.2025, 11:35 Uhr, MDR

Das ist Riverboat

Riverboat zählt zu den bekanntesten deutschen Talkshows und ist seit den 1990er-Jahren fester Bestandteil des TV-Programms. Die Sendung wurde vom MDR ins Leben gerufen und zeitweise gemeinsam mit dem rbb produziert. Damit gehört sie zu den langlebigsten Formaten dieser Art.

Jede Woche empfängt Riverboat prominente Gäste aus den Bereichen Schauspiel, Musik, Politik und Gesellschaft. Im Mittelpunkt stehen persönliche Geschichten, aktuelle Ereignisse und kulturelle sowie gesellschaftliche Themen.

Ursprünglich fand die Talkshow auf dem Flussschiff „MS Florentina“ in Dresden statt. Auch nach dem späteren Umzug in ein schiffähnliches Studio in Leipzig blieb der Name erhalten. Heute entsteht die Sendung in einem modernen Studio der Media City Leipzig.

Die Moderatoren von Riverboat

Im Laufe der Jahre wechselte das Moderationsteam von Riverboat mehrfach. Derzeit führen Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop, Joachim Llambi und Wolfgang Lippert im Wechsel durch die Sendung.

Zu den früheren Moderatorinnen und Moderatoren zählen zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, darunter Jan Hofer, Michel Friedman, Jörg Kachelmann, Roberto Cappelluti, Andrea Kiewel, Mareile Höppner, Ruth Moschner, Jörg Pilawa und Sebastian Fitzek.