Am 13. Dezember 2024 steht eine neue Ausgabe von „Riverboat“ auf dem Programm – mit prominenten Gästen aus Musik und Fernsehen. Ab 22:00 Uhr begrüßen Kim Fisher und Joachim Llambi im MDR Frank und Marcus Zander, Sängerin LEA, Katrin Weber, Sigmar Solbach, Kati Wilhelm, Christian Werner und Cornelius Pollmer. Freuen Sie sich auf spannende Gespräche, inspirierende Geschichten und unterhaltsame Anekdoten.

Das sind die Gäste bei Riverboat am 13.12.2024:

Frank und Marcus Zander: Seit Jahrzehnten setzen sich Kult-Sänger Frank Zander und sein Sohn Marcus für bedürftige Menschen ein – unter anderem mit ihrem bekannten Weihnachtsdinner für Obdachlose. Beide wurden dafür bereits mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Sigmar Solbach: Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Hauptrolle in der Arztserie "Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen" bekannt. Neben der Schauspielerei ist er auch als Synchronsprecher tätig.

Kati Wilhelm: Als ehemalige Biathletin und dreifache Olympiasiegerin zählt sie zu den erfolgreichsten deutschen Wintersportlerinnen. Heute ist sie auch als Expertin und Moderatorin im Sportbereich tätig.

Katrin Weber: Die Kabarettistin und Komikerin begeistert mit scharfem Witz und ihrer unverwechselbaren Bühnenpräsenz. Neben ihrer Arbeit im Kabarett ist sie auch als Moderatorin aktiv.

Christian Werner: Als Reifendreher aus Seiffen im Erzgebirge ist er einer der letzten Experten für das traditionelle Handwerk der Holzkunst, das diese Region weltweit bekannt gemacht hat.

LEA: Die deutsche Sängerin hat sich mit Alben wie „Treppenhaus“ und „Bülowstraße“ einen Namen gemacht. 2024 erschien ihr Album „Von der Schönheit und Zerbrechlichkeit der Dinge“.

Cornelius Pollmer: Cornelius Pollmer ist Journalist und Autor, bekannt für seine langjährige Tätigkeit bei der Süddeutschen Zeitung, wo er unter anderem als Korrespondent für Ostdeutschland arbeitete. 2024 wechselte er zur Zeit als Ressortleiter für „Zeit im Osten“.

Riverboat Sendetermine

Die Folge vom 13.12.2024 ist Folge 797 von „Riverboat“. Diese Folge sehen Sie zu den folgenden Terminen im TV:

Freitag, 13.12.2024, 22:00 Uhr, MDR

Sonntag, 15.12.2024, 01:10 Uhr, MDR

Das ist Riverboat

„Riverboat“ ist eine der bekanntesten deutschen Talkshows und läuft seit den 1990er-Jahren im Fernsehen. Ursprünglich vom MDR entwickelt und zeitweise gemeinsam mit dem rbb produziert, zählt die Sendung zu den langlebigsten Formaten dieser Art.

Jede Woche lädt „Riverboat“ Gäste aus verschiedenen Bereichen wie Schauspiel, Musik, Politik und anderen gesellschaftlichen Feldern ein. Die Gespräche drehen sich um persönliche Einblicke, aktuelle Themen und gesellschaftlich-kulturelle Fragen.

Die Talkshow begann auf der „MS Florentina“, einem Flussschiff in Dresden, und behielt den Namen „Riverboat“, auch nachdem die Produktion in ein schiffähnliches Gebäude in Leipzig umzog. Seitdem wird sie in einem modernen Studio in der Media City Leipzig produziert, nachdem sie zwischenzeitlich auf der sogenannten Riverboat-Bühne stattfand.

Die Moderatoren von Riverboat

Die Talkshow, die in Leipzig produziert wird, hat sich als gemütliches und gleichzeitig packendes Gesprächsformat etabliert. Gäste geben dabei auf unterhaltsame und oft nachdenkliche Weise Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere. Das Moderationsteam hat über die Jahre mehrfach gewechselt; derzeit führen Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop, Joachim Llambi und Wolfgang Lippert abwechselnd durch die Sendung.

Zu den früheren Moderatoren zählen prominente Namen wie Jan Hofer, Michel Friedman, Jörg Kachelmann, Roberto Cappelluti, Andrea Kiewel, Mareile Höppner, Ruth Moschner, Jörg Pilawa und Sebastian Fitzek.