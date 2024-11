Am 8. November 2024 lädt „Riverboat“ zu einer neuen Ausgabe mit hochkarätigen Gästen aus Musik, Sport, Politik und Fernsehen ein. Ab 22:00 Uhr begrüßen Kim Fisher und Matze Knop im MDR, NDR, WDR, SWR und HR die prominenten Gäste Peter Maffay, Katarina Witt, Axel Schulz, Jan Ullrich, Frauke Ludowig, Dr. Theo Waigel und Janina Hartwig. Freuen Sie sich auf spannende Gespräche, bewegende Lebensgeschichten und unterhaltsame Anekdoten!

Das sind die Gäste bei Riverboat am 08.11.2024:

Peter Maffay: Der erfolgreiche Musiker hat in Deutschland mit Hits wie „Über sieben Brücken“ Generationen geprägt und setzt sich aktiv für soziale Projekte ein.

Katarina Witt: Die zweifache Olympiasiegerin im Eiskunstlauf ist eine der bekanntesten Sportlerinnen Deutschlands und engagiert sich heute in verschiedenen sozialen und kulturellen Projekten.

Axel Schulz: Der populäre deutsche Boxer wurde vor allem durch seine packenden Kämpfe in den 1990er-Jahren bekannt und erlangte Kultstatus, auch wenn er große Titel knapp verpasste.

Jan Ullrich: Der ehemalige Radrennfahrer gewann als erster Deutscher die Tour de France und war lange das Aushängeschild des deutschen Radsports.

Frauke Ludowig: Die RTL-Moderatorin ist für ihre Berichterstattung über Prominente und ihr Moderationsformat „Exclusiv“ bekannt und gilt als feste Größe im deutschen Boulevardfernsehen.

Dr. Theo Waigel: Der ehemalige Bundesfinanzminister und „Vater des Euro“ spielte eine zentrale Rolle bei der Einführung der gemeinsamen europäischen Währung.

Janina Hartwig: Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle als Schwester Hanna in der Serie „Um Himmels Willen“ einem breiten Publikum bekannt.

Riverboat Sendetermine

Die Folge vom 08.11.2024 ist Folge 793 von „Riverboat“. Diese Folge sehen Sie zu den folgenden Terminen im TV:

Freitag, 08.11.2024, 22:00 Uhr, MDR, NDR, WDR, SWR und HR

Samstag, 09.11.2024, 14:05 Uhr, HR

Sonntag, 10.11.2024, 01:30 Uhr, MDR

Sonntag, 10.11.2024, 06:05 Uhr, SWR

Sonntag, 10.11.2024, 12:35 Uhr, MDR

Das ist Riverboat

„Riverboat“ ist eine bekannte deutsche Talkshow, die seit den 1990er-Jahren ausgestrahlt wird. Ursprünglich vom MDR und später auch in Zusammenarbeit mit dem rbb produziert, hat sich die Sendung als eine der langlebigsten Talkshows in Deutschland etabliert.

In „Riverboat“ werden wöchentlich prominente Gäste aus verschiedenen Bereichen eingeladen, darunter Schauspieler, Musiker, Politiker und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Die Gespräche decken ein breites Themenspektrum ab, von persönlichen Geschichten über aktuelle Ereignisse bis hin zu gesellschaftlichen und kulturellen Themen.

Die Sendung „Riverboat“ startete ursprünglich auf der „MS Florentina“, einem Dresdner Flussschiff, und behielt ihren Namen, als sie in ein schiffsähnliches Gebäude in Leipzig zog, entworfen von Manfred Denda. Von 2003 bis 2008 wurde dort in der sogenannten Riverboat-Bühne produziert. Aktuell wird die Sendung in einem Studio in der Media City Leipzig produziert.

Das sind die Riverboat-Moderatoren

Die Show wird in Leipzig produziert und hat sich den Charme eines gemütlichen Plauderstündchens bewahrt, in dem die Gäste auf unterhaltsame und oft auch tiefgründige Weise über ihr Leben und ihre Karriere sprechen. Die Moderation wechselte im Laufe der Jahre mehrfach; aktuell führen Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop, Joachim Llambi und Wolfgang Lippert abwechselnd durch die Sendung.

In der Vergangenheit haben bereits Jan Hofer, Michel Friedman, Jörg Kachelmann, Roberto Cappelluti, Andrea Kiewel, Mareile Höppner, Ruth Moschner, Jörg Pilawa, Sebastian Fitzek und viele weitere durch die Sendung geführt.