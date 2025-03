Heute Abend laden Kim Fisher und Wolfgang Lippert wieder zu einer neuen Ausgabe von MDR Riverboat ein – mit einer spannenden Mischung aus prominenten Gästen und interessanten Persönlichkeiten. Zu Gast sind der bekannte Rechtsmediziner Prof. Dr. Michael Tsokos, Schlagerlegende Marianne Rosenberg sowie die Schauspielerinnen und Schauspieler Brigitte Grothum, Jaecki Schwarz, Jördis Triebel und Pierre Sanoussi-Bliss. Außerdem begrüßt die Runde die Moderatorin Diana Fritzsche-Grimmig, die dem Publikum aus dem „MDR Garten“ bestens bekannt ist. Gemeinsam sprechen sie über ihre Karrieren, aktuelle Projekte und persönliche Geschichten.

Welche Geschichten die Gäste mitbringen und welche Themen im Mittelpunkt stehen, erfahren Sie in der neuen Ausgabe von Riverboat – am Freitagabend um 22:00 Uhr im MDR.

Das sind die Gäste bei Riverboat am 07.03.2025:

Marianne Rosenberg – Die Schlagerikone wird nächste Woche 70 und plant für November 2025 eine besondere Club-Tour.

Pierre Sanoussi-Bliss – Der Schauspieler, bekannt aus „Der Alte“, sorgte Anfang 2025 mit seinem Auftritt im Dschungelcamp für Aufsehen.

Brigitte Grothum – Die Schauspiellegende feierte kürzlich ihren 90. Geburtstag und blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück.

Jaecki Schwarz – Als Schauspieler und „Polizeiruf“-Legende gehört er zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens.

Jördis Triebel – Die preisgekrönte Schauspielerin ist aktuell in der Dramedy-Serie „Marzahn Mon Amour“ zu sehen, wo sie als Fußpflegerin die Geschichten ihrer Kundinnen und Kunden entdeckt.

Prof. Dr. Michael Tsokos – Der Rechtsmediziner und Bestsellerautor hat gerade sein neues Buch „Der zweite Verdächtige“ veröffentlicht.

Diana Fritzsche-Grimmig – Als Moderatorin des „MDR Garten“ gehört sie seit vielen Jahren fest zum Team des MDR-Nachmittagsprogramms.

Riverboat Sendetermine

Die Folge vom 07.03.2025 sehen Sie zu den folgenden Terminen im TV:

Freitag, 07.03.2025, 22:00 Uhr, MDR

Sonntag, 09.03.2025, 01:05 Uhr, MDR

Sonntag, 09.03.2025, 11:50 Uhr, MDR

Das ist Riverboat

Riverboat zählt zu den bekanntesten Talkshows im deutschen Fernsehen und ist bereits seit den 1990er-Jahren fester Bestandteil des MDR-Programms. Die Sendung wurde vom MDR ins Leben gerufen und zeitweise gemeinsam mit dem rbb produziert – damit gehört Riverboat zu den langlebigsten Talkformaten des Landes.

Jede Woche begrüßt die Talkshow prominente Gäste aus den Bereichen Schauspiel, Musik, Politik und Gesellschaft. Im Mittelpunkt stehen persönliche Geschichten, aktuelle Themen sowie kulturelle und gesellschaftliche Entwicklungen.

Ursprünglich entstand die Sendung auf dem Flussschiff MS Florentina in Dresden. Auch nach dem späteren Umzug in ein Studio mit maritimer Kulisse in Leipzig blieb der Name erhalten. Heute wird Riverboat in einem modernen Studio in der Media City Leipzig aufgezeichnet.

Die Moderatoren von Riverboat

Das Moderationsteam von Riverboat hat sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Aktuell wechseln sich Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop, Joachim Llambi und Wolfgang Lippert bei der Moderation ab.

Auch in der Vergangenheit wurde die Sendung von vielen bekannten Gesichtern präsentiert – darunter Jan Hofer, Michel Friedman, Jörg Kachelmann, Roberto Cappelluti, Andrea Kiewel, Mareile Höppner, Ruth Moschner, Jörg Pilawa und Sebastian Fitzek.