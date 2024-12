Am 6. Dezember 2024 steht eine neue Ausgabe von „Riverboat“ auf dem Programm – mit prominenten Gästen aus Musik und Fernsehen. Ab 22:45 Uhr begrüßen Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer im MDR Horst Lichter, Maite Kelly, Martin Rütter, Petra Schmidt-Schaller, Carina Wiese, Bernd-Lutz Lange und Christian Bonath. Freuen Sie sich auf spannende Gespräche, inspirierende Geschichten und unterhaltsame Anekdoten!

Das sind die Gäste bei Riverboat am 06.12.2024:

Horst Lichter: Der beliebte TV-Moderator und Koch ist heute vor allem durch die Sendung „Bares für Rares“ bekannt, in der er mit Charme und Witz Antiquitäten vorstellt. Zudem begeistert er mit seinen Kochbüchern und Auftritten als Entertainer. Im Oktober erschien sein Buch „Zeit für Freundschaft?!“.

Maite Kelly: Als Sängerin und Mitglied der berühmten Kelly Family ist Maite Kelly eine feste Größe in der Musikszene. Neben ihrer Solokarriere ist sie auch als Songwriterin und Jurorin in TV-Shows erfolgreich. Jüngst geriet sie unfreiwillig in die Schlagzeilen, als Thomas Gottschalk sie in seinem Podcast beleidigt hatte.

Martin Rütter: Als „Der Hundeprofi“ hat sich Martin Rütter mit seinen TV-Sendungen und Büchern einen Namen gemacht. Der Hundetrainer ist Experte für Tierverhalten und begeistert mit seinem Humor auch in seinen Bühnenprogrammen.

Petra Schmidt-Schaller: Die Schauspielerin ist durch zahlreiche TV-Produktionen bekannt, unter anderem als „Tatort“-Ermittlerin Katharina Lorenz und die Miniserie „Die Toten von Marnow“, für die sie 2021 den Deutschen Fernsehpreis erhielt. Die Serie kehrt nun für eine zweite Staffel zurück.

Carina Wiese: Carina Wiese ist als Schauspielerin aus Serien wie dem Netflix-Hit „Dark“ oder der Emmy-prämierten Reihe „Deutschland 83“ und den nachfolgenden Staffeln bekannt. Sie glänzt in ihren Rollen durch starke Präsenz und große Wandlungsfähigkeit.

Bernd-Lutz Lange: Der Kabarettist und Autor wurde als Mitglied des Kabaretts „academixer“ in der DDR bekannt. Dort engagierte er sich aktiv für Veränderungen und trug dazu bei, die Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 friedlich verlaufen zu lassen. Seit 1990 veröffentlichte er mehrere Bücher, in denen er sich mit dem Leben in der DDR und der Geschichte der Leipziger Juden während des Nationalsozialismus auseinandersetzt.

Christian Bonath: Christian Bonath ist ein renommierter deutscher Chorleiter und Dirigent. Seit 2022 leitet er als Domkapellmeister die Dresdner Kapellknaben und den Kathedralchor Dresden, nachdem er zuvor unter anderem den Knabenchor „capella vocalis“ Reutlingen künstlerisch geführt hat.

Riverboat Sendetermine

Die Folge vom 06.12.2024 ist Folge 796 von „Riverboat“. Diese Folge sehen Sie zu den folgenden Terminen im TV:

Freitag, 06.12.2024, 22:45 Uhr, MDR

Sonntag, 08.12.2024, 01:45 Uhr, MDR

Das ist Riverboat

„Riverboat“ gehört zu den bekanntesten deutschen Talkshows und wird seit den 1990er-Jahren ausgestrahlt. Ursprünglich vom MDR produziert und zeitweise in Zusammenarbeit mit dem rbb, zählt die Sendung zu den langlebigsten Formaten ihrer Art.

Wöchentlich begrüßt „Riverboat“ prominente Gäste aus unterschiedlichen Bereichen, darunter Schauspieler, Musiker, Politiker und weitere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Die Gespräche umfassen persönliche Geschichten, aktuelle Themen sowie gesellschaftliche und kulturelle Diskussionen.

Die Talkshow startete ursprünglich auf der „MS Florentina“, einem Flussschiff in Dresden, und behielt den Namen „Riverboat“, auch nachdem die Produktion in ein schiffsähnliches Gebäude in Leipzig, entworfen von Manfred Denda, verlegt wurde. Von 2003 bis 2008 fand die Sendung auf der sogenannten Riverboat-Bühne statt. Heute wird sie in einem modernen Studio in der Media City Leipzig produziert.

Die Moderatoren von Riverboat

Die Talkshow, die in Leipzig produziert wird, hat sich ihren gemütlichen und zugleich spannenden Charakter als Gesprächsformat bewahrt. Hier teilen die Gäste auf unterhaltsame und oft tiefgründige Weise Geschichten aus ihrem Leben und ihrer Karriere. Im Laufe der Jahre wechselte das Moderationsteam mehrfach; aktuell moderieren Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop, Joachim Llambi und Wolfgang Lippert im Wechsel.

Zu den früheren Moderatoren zählten bekannte Persönlichkeiten wie Jan Hofer, Michel Friedman, Jörg Kachelmann, Roberto Cappelluti, Andrea Kiewel, Mareile Höppner, Ruth Moschner, Jörg Pilawa und Sebastian Fitzek.