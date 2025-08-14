Ritterschlag von Werner Herzog: Wim Wenders wird 80: Ein Regisseur mit unbändigem Freiheitsdrang

Der deutsche Filmemacher Wim Wenders wird am 14. August 80 Jahre alt. Erlebt hat er seither einiges: nationalen und internationalen Ruhm, künstlerische Sinnkrisen - und Stunk mit Francis Ford Coppola.
Reisende soll man nicht aufhalten - und man kann es auch gar nicht, lautet die Botschaft, die Regisseur Wim Wenders (80) seinem Publikum an die Hand gibt. Das reicht von diversen Roadmovies, seinem filmischen Steckenpferd, bis hin zu Engeln, die der weltlichen Liebe wegen dem göttlichen Himmelreich den Rücken kehren. Am 14. August wird Wenders, der "nach wie vor der Reisende und dann erst Regisseur oder Fotograf" ist, 80 Jahre alt. Ein Blick zurück auf seine wichtigsten Zwischenstopps entlang des Weges.