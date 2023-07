1 Quadrater überall: Die Marke Ritter Sport ist in Waldenbuch präsent. Foto: /Annette Wandel

Ritter Sport eckt wegen des Russlandgeschäfts im Internet an. Am Firmensitz in Waldenbuch hält man die Kritik für ungerechtfertigt und lobt das große soziale Engagement des Schokoladenherstellers.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die anhaltende Kampagne gegen Ritter Sport zeitigt Wirkung. Inzwischen erhalten die Mitarbeiter der Schokoladen-Firma Hassmails und Drohungen, wie der Firmensprecher Thomas Seeger berichtet. Doch in Waldenbuch ist die Strahlkraft der Firma ungebrochen, sodass selbst an diesem Donnerstag bei zwei Grad plus und Schneeregen Touristen in Richtung der Alfred-Ritter-Straße wandern.