Ritter Sport - darum geht der Quadrat-Streit weiter

Der Schokoladenhersteller will den quadratischen Haferriegel „Monnemer Quadrat Bio“ aus Mannheim verbieten lassen. Die Niederlage vor dem Landgericht akzeptiert das Unternehmen nicht.
Der Schokoladenhersteller Ritter Sport geht weiter gegen den quadratischen Haferriegel „Monnemer Quadrat Bio“ der Firma Wacker aus Mannheim vor: Das Unternehmen hat Berufung beim Oberlandesgericht Stuttgart eingelegt, wie das Gericht mitteilte. Ritter Sport will demnach die Niederlage vor dem Landgericht Stuttgart vom Januar nicht akzeptieren.