Die Facebook-Gemeinde ist entsetzt – seitdem die ZDF-"heute-show" bekannt gemacht hat, dass Ritter Sport Schokolade nach Russland liefert. Jetzt reagiert das Unternehmen – zumindest ein bisschen.









In einem pinkfarbenen Cabrio fährt ein russisches Paar ins Glück – nachdem es eine ebenso pinke Tafel Ritter Sport aus Waldenbuch genossen hat. Liebessüßes aus Moskau gewissermaßen zeigt ein Werbespot, den die ZDF-Satiresendung „heute-show“ in ihrer letzten Ausgabe am Freitag ausgestrahlt hat. Doch das hat zumindest der Facebook-Gemeinde gar nicht geschmeckt. Deutliche Kritik sei online geäußert worden an den gegenwärtigen Handelsbeziehungen von Ritter Sport in Waldenbuch nach Moskau, bestätigt der Ritter- Pressesprecher Thomas Seeger.