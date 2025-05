Rita Ora: Taika Waititi überrascht Ehefrau bei Masked Singer

Star-Regisseur Taika Waititi hat bei "The Masked Singer" in den USA für einen besonderen Moment gesorgt. Der Oscarpreisträger bewies als maskierte Ente sein komödiantisches Talent - und überraschte dabei seine eigene Ehefrau Rita Ora, die Teil des Rate-Panels ist.

Für Rita Ora (34) hielt die aktuelle Staffel der US-Version von "The Masked Singer" eine ganz besondere Überraschung bereit. Sie sitzt in der Gesangsshow mit maskierten Prominenten im Rate-Panel - und hatte keine Ahnung, dass sich unter einem der Kostüme ausgerechnet ihr eigener Ehemann versteckte.

Lucky Duck sorgt für Stimmung

Als Neuerung in der 13. Staffel der Show war neben den regulären maskierten Kandidaten auch die Figur "Lucky Duck" dabei. Die Ente im Detektivkostüm tauchte gelegentlich auf, um das Rate-Team mit zusätzlichen Hinweisen auf die Kandidaten zu verwirren. In der am 30. April ausgestrahlten Halbfinal-Episode erschien sie erneut auf der Bühne und verkündete, dass alle verbliebenen maskierten Kandidaten - Pearl, Boogie Woogie, Coral und Mad Scientist Monster - ins Finale der Show einziehen würden.

Lesen Sie auch

Statt eines der vier Kostüme würde sich daher Lucky Duck selbst demaskieren. Nach einem kurzen Indizienvideo, in dem unter anderem ein Foto von Ora zu sehen war, nahm er schließlich die Maske ab. Vor dem überraschten Studiopublikum stand Star-Regisseur Taika Waititi (49) - und vor seiner völlig ahnungslosen Ehefrau Rita Ora. "Das ist so cool!", reagierte die Sängerin begeistert.

Ora beschrieb unwissentlich ihren eigenen Ehemann

Bereits vor dem Start der aktuellen Staffel hatte der Sender bekannt gegeben, dass Lucky Duck eine besondere Verbindung zur Show habe. In Staffel fünf hatte es mit "Cluedle-Doo" schon einmal einen ähnlichen Charakter gegeben, der sich später als Donnie Wahlberg, der Ehemann von Jury-Mitglied Jenny McCarthy, herausstellte. Das US-Magazin "Entertainment Weekly" hatte deshalb bereits spekuliert, ob sich hinter Lucky Duck Oscarpreisträger Taika Waititi verbergen könnte.

Als Rita Ora damals darauf angesprochen wurde, spielte sie die Gerüchte herunter: "Ich weiß nicht. Ich meine, ich wünschte, es wäre er", sagte sie ausweichend und ergänzte, dass die Produzenten sie "in jeder Staffel überraschen". Auf Nachfrage beschrieb die Musikerin die Figur Lucky Duck als "ungezogen, frech, taucht in zufälligen Momenten auf und stört die Leute bei ihrer Vorbereitung vor dem Auftritt". Treffenderweise verglich sie den Showcharakter dabei auch mit ihrem Ehemann, mit dem sie seit 2022 verheiratet ist: "Es ist einfach wie ein freches Kind in der Klasse - was Taika sehr ähnlich ist."

Die 13. Staffel von "The Masked Singer" läuft seit dem 12. Februar auf Fox. Zur Jury gehören neben Ora und McCarthy noch Musiker Robin Thicke und Schauspieler Ken Jeong. Bisher wurden unter anderem bereits Rapper Flavor Flav, Profiboxer Óscar de la Hoya und Schauspieler James Van Der Beek demaskiert.