Risorgimento: Giuseppe Garibaldi beginnt mit der Befreiung Italiens

11. Mai 1860: Der italienische Guerillakämpfer Giuseppe Garibaldi landet unter dem Schutz zweier britischer Kriegsschiffe mit dem Zug der Tausend bei Marsala in Sizilien, um das bourbonisch beherrschte Königreich beider Sizilien im Zuge des Risorgimento zu erobern.
Der General Giuseppe Garibaldi (1807-1882) hätte von einem Hollywoodregisseur erfunden werden können. Er war ein Held, Guerillakämpfer, Revolutionär – und er sah dabei auch noch verdammt gut aus. George Marsh, damals US-Generalbevollmächtigter in Turin, nannte ihn einst – auf der Höhe seines Ruhms und seiner weltweiten Popularität – eine europäische Einmanngroßmacht.