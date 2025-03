Albtraum für Wohnungseigentümer in der Region Stuttgart: Deutsche Rücklagen GmbH insolvent – Eigentümern drohen große Verluste

1 Die Firma Consigma Baden-Württemberg hat ihre Zelte in Rutesheim mittlerweile abgebrochen. Foto: Simon Granville

Wohnungseigentümer in der Region Stuttgart droht der Verlust ihrer Erhaltungsrücklagen. Ihre Verwalter hatten Risikopapiere gekauft.











Schlechte Nachrichten für viele Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) in der Region Stuttgart und in der Landeshauptstadt: Weil die DR Deutsche Rücklagen GmbH Insolvenz angemeldet hat, drohen ihnen erhebliche Verluste. Das Amtsgericht Frankfurt am Main eröffnete am 4. März (AZ: IN 212/25 D-77) das vorläufige Insolvenzverfahren. Davon betroffen sind WEG, deren Verwalter – in der Region Stuttgart vor allem die Wiesbadener Firma Consigma – ihr Erspartes für Sanierungsmaßnahmen in risikobehaftete Anleihen der DR Deutsche Rücklagen GmbH investiert haben. Und dies teils ohne Beschluss und im Widerspruch zum Gesetz, das einen besonders sorgsamen Umgang bei der Anlage von Erhaltungsrücklagen vorschreibt.