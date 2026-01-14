Risiko für Allergiker: Firma ruft Ofen-Fleischkäse zurück - weil Käse darin ist

Wie der Fleischkäse zu seinem Namen kam? Dazu gibt es unterschiedliche Erklärungen. Doch Käse gehört nicht hinein. Und wenn er aus Versehen doch drin ist? Dann führt das zu einer Rückrufaktion.
Heilsbronn - Weil aus Versehen Käse in Fleischkäse gelangt ist, ruft ein Hersteller Produkte aus zwei großen Supermarktketten zurück. Bei internen Kontrollen habe man entdeckt, dass in mehreren Packungen "Ofen-Fleischkäs fein" der Marke Rehm "versehentlich ein Fleischkäse mit Käsebestandteilen verpackt wurde", teilte die Firma Hans Kupfer & Sohn Co. KG aus dem mittelfränkischen Heilsbronn mit.