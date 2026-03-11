1 Die Landwirtschaft in Europa kämpft mit den Folgen des Klimawandels. Foto: Sina Schuldt/dpa

Überschwemmungen, Dürre, Krankheiten: Der Klimawandel setzt der Landwirtschaft in Europa zu. Gleichzeitig verursacht sie viele CO2-Emissionen. Experten warnen: Die EU nimmt sich der Sache zu wenig an.











Kopenhagen - Das Agrar- und Ernährungssystem in Europa ist zunehmend durch den Klimawandel bedroht - und verursacht selbst etwa ein Drittel der Netto-Treibhausgasemissionen der Europäischen Union. Mit beiden Problemen müsse sich die EU dringend stärker befassen, mahnt der Europäische Wissenschaftliche Beirat für Klimawandel in einem neuen Bericht. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus, um die Klimaziele für 2040 und 2050 zu erreichen.