Wenn "Das Traumschiff" an Ostern in Island anlegt, ist auch Schauspielerin Íris Tanja Flygenring dabei. Im Interview verrät die 36-Jährige, welcher ZDF-Kollege ihr ganz besonders ans Herz gewachsen ist und warum der Umgang mit Pferden in ihrem Heimatland eine "kulturelle Selbstverständlichkeit" ist.

Am Ostersonntag (5. April) legt die MS Amadea in Island an - und mit ihr betritt eine Schauspielerin die Bühne, die das Land nicht als Filmkulisse erlebt, sondern als Heimat kennt. Íris Tanja Flygenring (36) spielt im "Traumschiff" (20:15 Uhr, ZDF) die blond gelockte Reitlehrerin Inga auf der Farm von Antonia (Michaela May, 74). Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt Flygenring, was die Dreharbeiten für sie so besonders gemacht hat.

Eine Begegnung, die bleibt Unter all den Eindrücken vom Set ist es eine persönliche Begegnung, die Flygenring besonders in Erinnerung geblieben ist: jene mit Daniel Morgenroth (geb.1964), der als Staffkapitän Martin Grimm zur Stamm-Crew gehört. "Wir hatten am Set ein unglaublich schönes Gespräch über seine Arbeit, seine Familie und das Leben im Allgemeinen", erzählt sie. Morgenroth zeigte ihr Fotos seiner ländlichen Heimat in Deutschland - und lud sie und ihre Familie herzlich ein, ihn dort zu besuchen. "Das war eine sehr warme und persönliche Begegnung, die das Dreherlebnis für mich noch einmal ganz besonders gemacht hat."

Zur Produktion selbst fand Flygenring, die derzeit im Reykjavík City Theatre in "Moulin Rouge" als Nini auftritt, über das Casting: Sie wurde angesprochen, durchlief die üblichen Schritte - und freute sich umso mehr über die Zusage. "Es war aufregend, Teil einer so langjährigen und bekannten Produktion zu sein."

Das Land aus Eis und Feuer

Was Island für Besucher so unvergesslich macht, beschreibt Flygenring nicht mit Geysiren oder Polarlichtern, sondern mit einem Gefühl: "Man muss unbedingt die Natur erleben - das Gefühl, an einem Ort zu stehen, an dem die Landschaft fast völlig unberührt ist." Ein Spaziergang entlang eines schwarzen Sandstrands, der Anblick eines Wasserfalls, ein Bad in einer heißen Quelle mit Blick aufs Meer - das seien für sie die Momente, die Island ausmachen.

Was sie selbst am meisten an ihrer Heimat schätzt, fasst sie schlicht zusammen: "Es ist die Nähe zur Natur und das Gefühl von Weite. Selbst wenn man in Reykjavík wohnt, ist man nach einer kurzen Autofahrt an einem Ort, der sehr ruhig und wild ist." Dieser Kontrast zwischen Stadt und Wildnis, zwischen Laut und Leise, sei einmalig.

"Pferde sind ein fester Bestandteil der isländischen Kultur"

Dass Flygenring ausgerechnet eine Reitlehrerin spielt, ist weniger Zufall als kulturelle Selbstverständlichkeit. "Pferde sind ein fester Bestandteil der isländischen Kultur, daher wachsen die meisten von uns mit einer gewissen Verbindung zu ihnen auf", erklärt sie. Das Islandpferd beschreibt sie als "kräftig, sanftmütig und unglaublich schön in der Landschaft" - eine Charakterisierung, die ebenso gut auf ihre Heimat insgesamt zutreffen könnte. Sie selbst ritt als Kind jeden Sommer; ihre Schwestern sind heute Leistungsreiterinnen in Spanien.

Neben Flygenring sind in dem Oster-Special Saskia Vester, Barnaby Metschurat, Bernhard Piesk, Pétur Óskar und Evelyn Burdecki in Episodenrollen zu sehen. Die Stammbesatzung der MS Amadea ist vollzählig an Bord: Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger, Barbara Wussow als Hoteldirektorin Hanna Liebhold und Collien Fernandes als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado.