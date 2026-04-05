Wenn "Das Traumschiff" an Ostern in Island anlegt, ist auch Schauspielerin Íris Tanja Flygenring dabei. Im Interview verrät die 36-Jährige, welcher ZDF-Kollege ihr ganz besonders ans Herz gewachsen ist und warum der Umgang mit Pferden in ihrem Heimatland eine "kulturelle Selbstverständlichkeit" ist.
Am Ostersonntag (5. April) legt die MS Amadea in Island an - und mit ihr betritt eine Schauspielerin die Bühne, die das Land nicht als Filmkulisse erlebt, sondern als Heimat kennt. Íris Tanja Flygenring (36) spielt im "Traumschiff" (20:15 Uhr, ZDF) die blond gelockte Reitlehrerin Inga auf der Farm von Antonia (Michaela May, 74). Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt Flygenring, was die Dreharbeiten für sie so besonders gemacht hat.