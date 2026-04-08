„Riquewihrer Weintage“: Ein Stück Elsass kommt nach Weil der Stadt

Eine Kult-Veranstaltung seit 39 Jahren: Am Wochenende 11. und 12. April stellen sechs Winzer in der Merklinger Festhalle ihre neuesten Kreationen vor.
Es ist mehr als ein Geheimtipp: Stets an einem Wochenende nach Ostern steht Weil der Stadt ganz im Zeichen des Weins. Eher ungewöhnlich für eine Gemeinde, in der gar keine Reben wachsen – aber nicht, wenn die Partnerstadt Riquewihr heißt. Das pittoreske französische Städtchen im Elsass verfügt nicht nur über ein mittelalterliches Zentrum, sondern zudem über hervorragende Lagen, wo Trauben für hervorragende Weine gedeihen.