Ringer-Regionalliga: SG Weilimdorf: Die Uhren stehen erneut auf Samstagabend-Krimizeit

1 Vor allem Csaba Vida soll weiterhin ein Punktegarant sein. Dessen bisherige Weilimdorf-Bilanz: 49 Kämpfe, 49 Siege. Foto: Günter Bergmann

Geht das Erfolgsmärchen der Nord-Stuttgarter auch nach dem Aufstiegsverzicht weiter? Gefallen hat dieser nicht allen. Im Kader gibt es ein paar Veränderungen – und einen Mann mit Rekordbilanz.











Den ersten Schrecken zur neuen Saison haben die Ringer der SG Weilimdorf bereits hinter sich. Es war im Juni, als eine Nachricht im wahren Wortsinn für feurige Aufregung sorgte. „Brand im Heizungsraum.“ Seitdem sind in der Wolfbuschsporthalle die Schotten dicht. Und so standen die Nord-Stuttgarter schlagartig ohne Trainingsstätte da. Glück im Unglück für sie, dass im eigenen Verein keine Zauderer am Werke sind. So ward für das Problem eine ebenso schnelle wir unbürokratische Lösung gefunden. Diese lautet: Dort, wo für gewöhnlich Tennisbälle fliegen, wird nun auf der Matte gerackert und geschwitzt. Während der weiße Sport Freiluftzeit hat, dürfen an dessen Indoor-Zuhause einstweilen die starken Männer ran.