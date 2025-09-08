Ringen-Verbandsliga: Erster Sieg seit mehr als 22 Monaten

1 Kyriakos Papadopoulos (rechts) steuerte drei Punkte zum Gesamtsieg des SV Fellbach bei. Foto: Michael Käfer

Die Verbandsliga-Ringer des SV Fellbach feiern einen 20:10-Auftakterfolg über die Neckarunion Münster-Remseck.











Link kopiert



Die nimmer enden wollende Durststrecke der Ringer des SV Fellbach fand am vergangenen Samstag nach mehr als 22 Monaten doch ihr Ende. Der 20:10-Heimsieg über den Aufsteiger Neckarunion Münster-Remseck bedeutete nicht nur einen gelungenen Start in die Verbandsliga-Runde, sondern für die Fellbacher Mattengänger auch das erste Erfolgserlebnis seit dem 1. November 2023. Damals, noch in der Oberliga, besiegten sie den SV Dürbheim mit 24:11 Punkten. Danach folgten insgesamt 21 Niederlage und ein einziges Remis. Dementsprechend habe sich die Mannschaft riesig über den Erfolg gefreut, sagt der Fellbacher Coach Tariel Shavadze, der mit dem Team einen Platz unter den ersten Drei anpeilt.