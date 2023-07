1 Das Metropol-Gebäude in der Bolzstraße: Die künftige Nutzung ist noch ungewiss. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Den Verkauf des Traditionsgebäudes an die Stadt Stuttgart kann sich der Eigentümer nicht vorstellen – das Pachten scheidet für die Mehrheit der Stadträte aus. Dennoch gibt es im Rathaus einen Plan, in der Bolzstraße eine Kinonutzung zu erhalten.









Stuttgart - Die Hängepartie um die Zukunft der Metropol-Kinoräume an der Bolzstraße geht weiter. Die Stadt Stuttgart dringt jedoch verstärkt darauf, dass nach dem Ausstieg der Mertz GmbH & Co. KG mit ihren Innenstadtkinos ein anderer Kinobetreiber das Haus pachtet. Und dann würde sie einen wirtschaftlichen Betrieb fördern, indem sie dort vorab Programmteile und Veranstaltungen des geplanten Film-und-Medien-Hauses ansiedelt. Diese Linie haben die Stadträte im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats am Dienstag nicht-öffentlich festgelegt. Zugleich verwarfen sie mehrheitlich ein Angebot des Eigentümers Union Investment, dass die Stadt selbst das Metropol-Gebäude langfristig für eine mittlere sechsstellige Summe pro Jahr pachtet.