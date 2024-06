Ringen: U-17-EM: Kevin Karl gewinnt Bronze

1 Im Viertelfinale besiegt Kevin Karl (blaues Trikot) den Aserbaidschaner Isbandiyar Imanov vorzeitig mit 12:4 Punkten. Foto:

Der Ringer vom SV Fellbach landet im serbischen Novi Sad bei den U-17-Europameisterschaften auf dem Podest und wird dafür auch vom Bundestrainer gelobt.











Die letzten Monate vor den derzeit in der serbischen Donaustadt Novi Sad ausgetragenen U-17-Europameisterschaften liefen für Kevin Karl alles andere als perfekt. „In der Vorbereitung war es ein Up and Down“, sagt der auf die Stilart griechisch-römisch spezialisierte Ringer vom SV Fellbach. „Als alle anderen ihre Vorbereitung hatten, lag ich im Krankenhaus.“ Direkt nach dem hoffnungsvoll verlaufenen Großen Preis von Tschechien, bei dem Kevin Karl gegen starke Konkurrenten die Silbermedaille errungen hatte, war das Tief gefolgt. Die Beschwerden wegen eines Abszesses am Ellbogen wurden allzu groß. Eine Operation und ein anschließender neuntägiger Klinikaufenthalt waren nicht mehr zu vermeiden.