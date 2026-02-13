Die Ringer des SV Fellbach und des SC Korb haben sich zu einer Kampfgemeinschaft zusammengeschlossen. Gemeinsam schicken sie fünf Mannschaften auf die Matte.
Bereits im vorvergangenen Jahr schien ein Zusammenschluss der im Ligabetrieb startenden Ringermannschaften des SV Fellbach und des SC Korb in trockenen Tüchern zu sein. Kurz vor der finalen Unterschrift schreckten einige der Korber „Löwen“ dann aber doch vor dem gemeinsamen Auftritt mit den guten Bekannten des SV Fellbach zurück. Nun aber ist es beschlossene Sache: Im zweiten Anlauf haben sich die Fellbacher und die Korber Ringerabteilung auf die Bildung einer Kampfgemeinschaft unter dem Namen Rems-Löwen geeinigt.