1 Noel Lozancic (rot) holt in Röhlingen einen Vier-Punkte-Sieg. Foto: Archiv Michael Käfer

Trotz der 10:25-Pleite beim AC Röhlingen bleiben die Ringer des SVF auf dem sechsten Tabellenplatz.











Mitunter hat der Erfolg eines Sportvereins auch seine Nachteile. Etwa dann, wenn das Männer-Team im Ligabetrieb gefordert ist, gleichzeitig aber starke Nachwuchsakteure bei Turnieren antreten müssen, um sich für nationale oder internationale Einsätze zu empfehlen. Anlässlich der 10:25-Niederlage des SV Fellbach am Samstag beim AC Röhlingen kam es zu genau dieser Konstellation. Außer seinem jüngeren Bruder Christos (Platz zwei) sowie Eleni Zagliveri (Platz vier) war auch Kyriakos Papadopoulos beim Internationalen Brandenburg-Cup in Frankfurt an der Oder gefordert – und erfüllte mit dem Sieg in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm die in ihn gesetzten Erwartungen.